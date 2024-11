Campionato Invernale di Marina di Loano 2024/2025: le prime regate in programma nel fine settimana del 9 e 10 novembre

Loano. Tutto è pronto per il Campionato invernale di Marina di Loano, giunto quest’anno alla settima edizione, organizzato dal Circolo Nautico Loano con supporto del title sponsor Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano. Le imbarcazioni già ufficialmente iscritte sono 42. L’evento è patrocinato dal Comune di Loano.

Il programma delle regate è il seguente: 9-10 novembre 2024; 16-17 novembre 2024; 7-8 dicembre 2024; 18-19 gennaio 2025; 8-9 febbraio 2025; 15-16 febbraio 2025.

Tra gli iscritti, molti dei protagonisti della scorsa edizione tra i quali citiamo i vincitori: Corto Maltese di Michele Colasante primo classificato overall e di gruppo 1 in ORC, Ophé Lie di Lorenzo Novaro salito sul gradino più alto del podio nel gruppo ORC D, Peggy di Christian Nadile al primo posto nella classe Libera con Spi, Tuara di Alberto Schivo vincitore nella classe Libera Vele Bianche overall e Strolaga II di Alessandro Savasta Fiore, anche lui primo nella classifica finale della classe Libera Vele Bianche 2.

Il Campionato si svolgerà nel corso di sei fine settimana con una o più prove da disputare in ogni giornata per un massimo di 24 prove in totale. L’iscrizione, valida per tutto il campionato, è consentita nelle categorie ORC e IRC alle imbarcazioni in possesso di regolari certificati di stazza in corso di validità. Le imbarcazioni in possesso di tutti e due i certificati potranno iscriversi in entrambe le categorie. Sono costituite anche due Classi Libere con e senza vele da poppa che regateranno in tempo reale.

Possono essere costituite anche Classi Monotipo e Minialtura con un minimo di quattro iscritti. I Monotipi regateranno in tempo reale.

Il Comitato di Regata, in relazione alle condizioni meteorologiche, deciderà se far disputare regate a bastone e/o di navigazione costiera.

Il title sponsor Marina di Loano mette a disposizione gratuitamente gli ormeggi alle prime 30 imbarcazioni iscritte provenienti da altri porti, in base al rigoroso ordine cronologico di ricevimento dell’iscrizione compresa la tassa d’iscrizione.

Per usufruire dell’ormeggio gratuito, le imbarcazioni dovranno garantire la presenza alla partenza delle regate in almeno 9 giornate di regata nel periodo compreso tra il 9 novembre 2024 e il 16 febbraio 2025.

Il briefing generale di inizio Campionato è fissato per sabato 9 alle ore 9:30 presso lo Yacht Club Marina di Loano.

Sponsor della settima edizione del Campionato invernale di Marina di Loano la veleria Banks Sails.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Circolo Velico di Loano al numero +39 019 668836 o via mail all’indirizzo cnloano@gmail.com. Il Bando di Regata è disponibile sul sito www.circolonauticoloano.it e www.marinadiloano.it.