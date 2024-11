Calo delle temperature, a Loano autorizzata l’accensione anticipata dei riscaldamenti

Loano. Impianti di riscaldamento accesi fino a 5 ore al giorno a Loano.

Alla luce del drastico calo delle temperature e delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, al fine di evitare possibili ricadute negative sulla salute (specie delle fasce più deboli) il sindaco Luca Lettiri ha ritenuto di emettere un’ordinanza che autorizza l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento da oggi, martedì 12 novembre, per un limite massimo di 5 ore al giorno.

La cittadinanza è comunque invitata a limitare l’accensione alle ore più fredde e a non superare le temperature previste dalla normativa, cioè 18 gradi (con 2 in più di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20 gradi (con 2 in più di tolleranza) per tutti gli altri edifici; in generale, si invita a limitare i consumi di energia per quanto possibile.