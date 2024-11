Calendario dell’Avvento al Rovescio: un gesto di solidarietà promosso dalla Uildm Albenga

Albenga. Sta per prendere avvio una nuova iniziativa promossa dalla Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare): il “Calendario dell’Avvento al Rovescio”, progetto che promette di portare un sorriso e un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà durante il periodo natalizio.

In contrapposizione con la tradizionale consuetudine di ricevere un dono ogni giorno dell’Avvento, l’iniziativa invita tutti a riflettere sull’importanza del gesto del dono stesso. Dal 1 al 20 dicembre, ogni giorno sarà svelato un prodotto da donare, da inserire in un pacco solidale che andrà a sostenere famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà.

“Questa iniziativa – spiega Michael Ferrante – nasce dall’idea di generare un processo di condivisione e aiuto reciproco. Ogni giorno, seguendo le indicazioni che pubblicheremo sui nostri profili social ma anche sul calendario cartaceo disponibile nella sede di Via Roma o ai nostri prossimi banchetti, potrete riempire uno scatolone con il prodotto del giorno. Sarà un modo per ciascuno di noi di creare un angolo dedicato al dono, contribuendo a rendere più sereno il Natale di chi vive momenti difficili.”

A partire dal 21 dicembre, la Uildm Albenga provvederà a raccogliere i pacchi e a distribuirli alle famiglie bisognose, per far sì che non ci sia Natale senza la gioia della solidarietà. La semplicità del processo permette a tutti di partecipare: basta preparare uno scatolone e, seguendo il calendario dei doni, aggiungere il prodotto giornaliero. Dal 15 dicembre sarà possibile contattare la sede Uildm di Albenga al numero 3703349391 per organizzare la presa in carico del pacco.

Non è tutto: presso la sede saranno disponibili anche calendari con le foto storiche del 50esimo, le candele realizzate dai ragazzi e cioccolatini di Telethon, un’ulteriore opportunità per sostenere la causa e contribuire alle iniziative di solidarietà sul territorio.

L’iniziativa non solo promuove l’atto del dono, ma contribuisce a costruire una comunità più unita e solidale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, seguire i canali social dell’Unione.