Calcio, Serie D. Buon punto al “Brin” per l’Oltrepò. Mister Parolini: “Rammarico per la prestazione fatta, ma non perdere era troppo importante”

Cairo Montenotte. Segno X. Domenica pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” di Cairo Montenotte Cairese e Oltrepò si sono affrontate in occasione di uno dei match valevoli per il tredicesimo turno del campionato di Serie D (girone “A”). Le due squadre, entrambe invischiate nella lotta per non retrocedere, hanno concluso il match spartendosi la posta in palio (0 a 0 il risultato finale).

Se sponda Cairese il pareggio è sembrato non soddisfare granchè l’ambiente, lo stesso si può dire per gli avversari dell’Oltrepò. A commentare il risultato finale, al termine del match, è stato Maurizio Parolini, tecnico del sodalizio lombardo il quale ha dichiarato: “Il punto finale ci lascia un po’ di rammarico considerando la prestazione fatta. Nel primo tempo abbiamo creato tanto e capitalizzato poco fondamentalmente. Nel secondo tempo la partita si è fatta un po’ più equilibrata per la stanchezza. Alla fine era meglio non perderla che provare a vincerla, anche se a mio parere non abbiamo rischiato niente”.

Sul campionato disputato fin qui: “Noi abbiamo iniziato con una squadra giovanissima che sapevamo avrebbe dovuto lottare in tutte le partite. Dopo le cinque sfide iniziali, in seguito al pareggio contro il Città di Varese, i miei hanno capito che possono fare bene giocando anche un buon calcio. Nelle ultime cinque partite infatti abbiamo ottenuto cinque risultati utili. I nostri 13 punti sono frutto di quanto ottenuto nelle ultime sei gare”.

Durante il match a spiccare per la propria intraprendenza è stato Niccolò Cavallotti, attaccante già autore di un buon bottino di gol in campionato. “Sicuramente potrebbe essere la nostra arma in più – spiega Parolini -, però spesso si intestardisce in alcune giocate dove potrebbe fare gol. Senza dubbio ha qualità, motivo per cui stiamo lavorando per permettergli di migliorare ulteriormente”.

Infine il tecnico dell’Oltrepò ha concluso il proprio intervento analizzando la prestazione degli avversari: “Devo dire che la Cairese ha giocato più o meno come mercoledì contro il Bra, ovvero chiudendosi e provando a ripartire. Penso che il mister provi a farli giocare a pallone, su questo campo sono sicuramente difficili da incontrare. Noi non dovevamo perdere, motivo per cui il punto va bene. Ammetto che c’è un po’ di rammarico, però in realtà va bene così”.