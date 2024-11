Calcio, Serie D. Albenga vs Gozzano LIVE: ingauni in campo con un nuovo allenatore?

ALBENGA VS GOZZANO 0 – 2 (59’ Sangiorgio, 66’ Lischetti)

86’ Partita molto bloccata, oserei dire addormentata in questi momenti, con il Gozzano molto attento e bloccato in difesa. Arriva adesso una azione del Gozzano con il pallone in corner.

79’ Ingresso in campo per un nuovo volto qua al Riva. Peirano prende il posto di Ferrarese in campo.

78’ Altro cambio per l’Albenga, questa volta forzato. Fuori Pizzolato per Di Giosia.

68’ Cambio anche per l’Albenga, fuori Alfano per Rosso.

66’ Lischetti appena entrato segna il doppio vantaggio! Sangiorgio gli lascia il testimone, e il gol è simile a quello del titolare. Tap-in sulla respinta del portiere, i tifosi ingauni continuano a sostenere comunque i ragazzi in campo.

64’ Arrivano i primi cambi, fuori Monteleone e Sangiorgio, dentro Lischetti e Di Giovanni.

59’ Masetti lancio lungo preciso su Lettieri che si gira e la mette in area. E arriva il tap in di Sangiorgio! Gol ben manovrato del Gozzano, ora gli ingauni sono costretti a rincorrere.

57’ Partita molto combattuta a centrocampo, in questi minuti nessuna occasione chiave prodotta dalle squadre.

49’ Ancora Perrucca, che gran parata dell’estremo difensore che si supera con due grandi smanacciate.

48’ Gran parata di Perrucca, il Gozzano si conquista il corner.

45’ Si riprende, palla per il Gozzano.

Secondo tempo

46’ Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo tra Albenga e Gozzano.

45’ Ammonito Alfano, punizione dalla trequarti per il Gozzano. Il calcio da fermo si spegne in rimessa laterale dopo il tocco di testa di Masetti.

41’ Che traversa di Lettieri! Il giocatore del Gozzano colpisce la ribattuta al volo, Perucca ci mette il guanto ma il pallone colpisce solo la traversa. Il Gozzano c’è ancora.

35’ Clamoroso al Riva, il Gozzano è in 10. Doppio brutto fallo di Areco che rimedia la seconda ammonizione e il rosso. Il vantaggio numerico è dell’Albenga adesso.

32’ Gli ingauni spinti dai loro tifosi ci credono, conquistato un altro corner con il Gozzano ora in difficoltà.

30’ L’Albenga spinge, Ennasry recupera palla in velocità e prova a servire il compagno, ma il passaggio é troppo lungo e non riesce a recuperarlo, pallone sul fondo.

25’ Areco ammonito per un fallo a centrocampo, il giocatore ingauno stava per andare a rete.

16’ Ennasry si divora il gol da pochi passi, involato da solo a rete ha provato a scartare il portiere senza riuscire però a trovare il gol.

10’ Gran botta del giocatore del Gozzano, il portiere ingauno riesce a smanacciare benissimo in corner.

3’ Subito Albenga molto in pressione, Gozzano invece molto organizzato. Intanto là formazioni ingauna si è ripresentata con la commissione tecnica.

1’ Si comincia, palla per l’Albenga.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Perrucca, 2 Pizzolato, 3 Bovegno, 4 Freccero, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Criscuolo, 10 Ferrarese, 11 Ennasry. A disposizione: 12 Galletti, 13 Di Giosia, 14 Zaytsev, 15 Peirano, 16 Gastaldi, 17 Iorio, 18 Pezzulla, 19 Rosso, 20 Monte. Allenatore: Commissione tecnica.

Gozzano: 22 Aiolfi, 3 Masetti, 4 Gemelli, 10 Rosso, 11 Sangiorgio, 15 Ori, 19 Fragomeni, 21 Carollo, 27 Monteleone, 29 Areco, 34 Lettieri. A disposizione: 1 Ravarelli, 2 Graziano, 6 Cento, 7 Bianchi, 9 Lischetti, 16 Lattari, 17 Di Giovanni, 18 Settimo, 20 Dentale. Allenatore: Lunardon.

Arbitro dell’incontro il signor Marco Mammoli di Perugia, coadiuvato da Pietro Benedetti e Marco Crostella di Foligno.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita di oggi Albenga vs Gozzano LIVE. Nell’attesa di scoprire se ci saranno delle novità in campo, sia nel rettangolo verde oltre che in panchina, vediamoci le uniche due sfide in cui le due compagini si sono sfidate negli ultimi anni. Il bilancio è di una sconfitta per l’Albenga e un pareggio. In entrambe le sfide nessuna delle due squadre ha siglato più di un gol. Oggi, con Massa teoricamente sempre fuori dal campo in attesa che arrivi il suo patentino, potremmo riassistere ad un Albenga in campo con commissione tecnica, ovvero con un dirigente a fare le veci dell’allenatore, siccome Rocco De Marco ha rassegnato le dimissioni. Nel frattempo, voci di corridoio, indicano come Giovanni Genco il possibile successore di De Marco, nonchè probabile unico tesserato US Albenga a possedere il patentino idoneo. Già tesserato ad inizio anno nell’organigramma come autista della società, si potrebbe trovare a guidare la prima squadra direttamente dal campo. Intanto in campo potrebbe esserci una vecchia consocenza ingauna, visto che Masetti questa settimana si è trasferito proprio al Gozzano.