Calcio, serata di recuperi in Promozione e Prima Categoria: esulta il Dego, la Carcarese torna capolista

Savona e provincia. Notte di recuperi, gol e adrenalina. In periodo di pausa per le nazionali, come arcinoto, coppe internazionali e campionati vengono sospesi per lasciare spazio alle selezioni dei singoli Paesi. Niente Champions League nè Serie A dunque, ma gli appassionati di calcio locale hanno comunque potuto assistere ad una serata di calcio infrasettimanale estremamente intrigante.

Dal girone “A” di Prima Categoria passando per il girone “B” fino ad arrivare al girone “A” del campionato di Promozione, sono state ben sedici le squadre scese in campo per recuperare i match rinviati più di due settimane fa a causa dell’ondata di maltempo che a fine ottobre ha travolto il savonese.

Torna in vetta la Carcarese che, nonostante il doppio svantaggio, riesce a riacciuffare il Pontelungo grazie alle reti siglate da Spozio e Poggi. Di Guardone e Sfinjari le marcature granata. Ritrova punti ma non il sorriso invece il Legino che, dopo tre sconfitte consecutive, al “Ruffinengo” pareggia 2-2 contro un solido Bragno.

Al contrario, per il Dego è stata una serata da incorniciare: i biancoblù infatti, a 24 anni di distanza dall’ultima volta, sono tornati a vincere in Prima Categoria superando con il risultato di 2-0 i rivali della Virtus Sanremo. Di Bignoli e Strazzacapa le reti messe a segno dal sodalizio del presidente Astesiano.

Nel medesimo girone ha vinto e convinto anche la San Filippo Yepp, abile nel riuscire ad espugnare il “Comunale” di Borgio Verezzi grazie alla tripletta dell’intramontabile Carparelli e alla rete di Delmonte. Il gol segnato non è dunque bastato ai rossoblù padroni di casa, sconfitti a domicilio con il punteggio di 1 a 4. Infine l’affermazione della Golfo Dianese (vittoriosa 0-3 sul campo del Mallare) permette di concludere l’elenco dei risultati maturati nei recuperi del girone “A” del campionato di Prima Categoria.

Pioggia di gol e parziali piuttosto netti anche nel girone “B”. L’Old Boys Rensen è salito a quota 11 punti superando con un convincente 4-2 la Letimbro, mentre Campese e Masone non hanno sbagliato vincendo rispettivamente contro Sciarbo&Cogo (1-0) e Rossiglionese (2-5 il risultato finale).

Le classifiche

Girone “A” Promozione: Carcarese 19, Sampierdarenese 18, Millesimo 17, Pontelungo 16, Ceriale 14, Albissole 13, Little Club James 13, Finale 10, Legino 10, San Cipriano 9, Cella 9, Ventimiglia 8, Sestrese Bor. 7, Superba Calcio 6, New Bragno Calcio 5, Argentina Arma 3.

Prima Categoria (girone “A”): Ospedaletti e Golfo Dianese 17, Camporosso e San Filippo Neri Yepp Albenga 15, Andora 14, Cengio 13, Baia Alassio Auxilium 12, Virtus Sanremo Calcio 10, Borghetto 9, Imperiese 8, Oneglia 6, Altarese 5, Vadino 4, Mallare 0, Dego e Borgio Verezzi -1.

Prima Categoria (girone “B”): Multedo e Olimpic 18, Masone e Campese 17, Bolzanetese 13, Savona 12, Old Boys Rensen 11, Quilian&Valleggia 9, Vadese 8, Speranza, Pegli Lido e Sciarbo&Cogo 6, Rossiglionese e Spotornese 5, Vecchiaudace Campomorone 2, Letimbro 1.

*in grassetto le squadre che hanno disputato i recuperi questa sera