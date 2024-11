Calcio, Savona. Ufficiali gli arrivi di Carro Gainza, Schirru e Damonte

Savona. Il rafforzamento invernale del Savona targato Emanuele Cola è iniziato ufficialmente. Dopo le insistenti voci dei giorni scorsi, arrivano i primi tre nuovi rinforzi: ecco Carro Gainza, Alessandro Damonte e Michele Schirru.

Il comunicato:

Il Savona Fbc 1907 comunica che nelle prossime ore saranno tesserati tre nuovi giocatori che faranno parte della rosa di mister Emanuele Cola.

Provenienti dal Celle Varazze, e probabilmente già disponibili per domenica, i centrocampisti Carro Gainza Mateo Gaston, uruguaiano che ha vestito la maglia del Savona nella stagione 2021/2022 e dell’esterno Alessandro Damonte cresciuto nel nostro Settore Giovanile prima di approdare e crescere in categorie superiori con Celle Varazze, Cairese e Arenzano; E del difensore Michele Schirru che ha indossato le maglie di Veloce, Ceriale, Legino e in questa stagione al Celle Varazze.