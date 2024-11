Calcio, Savona. Sul taccuino di Barone tanti nomi, il più caldo è Alessandro Damonte

Nessun nome, ma la volontà di rinforzare ulteriormente il Savona da parte della società c’è. Lo conferma il direttore sportivo Alessio Barone a margine della vittoria 2 a 0 sulla Rossiglionese. “Ci guarderemo intorno sul mercato in generale. La società si muoverà se ci sarà l’opportunità di migliorare la squadra anche perché sappiamo qual è l’obiettivo. Abbiamo perso qualche punto per strada ma ci crediamo e cercheremo di fare il massimo. Sì, il telefono è attivo”.

Ma quali sono i giocatori che potrebbero rinforzare il Vecchio Delfino? Partendo dalla notizia quasi certa, mancherebbe solo l’ufficialità per vedere Alessandro Damonte in biancoblù. Il forte esterno proviene dal Celle Varazze. Tanta corsa e qualità sulla fascia e giocatore perfetto per il 3-4-3 che sta impiegando mister Cola.

Ci sono però altri giocatori accostati in queste ore con insistenza al club del presidente Milani. Tra questi, parlando altri due giocatori del Celle Varazze. Il difensore classe 1990 Michele Schirru e un altro esterno per ampliare la batteria sulle corsie, ovvero il classe 1997 Alessandro Durante.

Infine, due possibilità che al momento sono suggestioni, ma che iniziano a circolare. Quella più pesante sarebbe l’inserimento del portiere Alberto Moraglio. Ora al Finale in Promozione, fino alla scorsa stagione è stato tra i portieri più forti dell’Eccellenza vestendo le maglie di Cairese e Campomorone. L’altro nome è dell’attaccante Giacomo Piu, classe 2002 anche lui in forza al Finale.