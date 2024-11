Calcio, Savona: contatti anche con Carro Gainza e Michael Ventre

Lavora sottotraccia ma i colloqui con giocatori di livello per rinforzare il lavoro sono in corso. Ai tanti nomi sul piatto vagliati dal Savona (qui l’articolo degli scorsi giorni) se ne aggiungono altri due.

Per il centrocampo, la nuova pista porta a quello che sarebbe un ritorno. Potrebbe rivestire la maglia biancoblù il centrocampista Mateo Carro Gainza, in uscita dal Celle Varazze. Era stato biancoblù nella stagione del presidente Simone Marinelli, quella della vittoria del campionato sfiorata.

Sondaggi anche per il forte attaccante Michael Ventre, anche lui in uscita dalle Civette. L’idea di un super tandem con Rignanese stuzzicata la dirigenza biancoblù. Il classe 1996 vanta esperienze importanti tra cui quella con l’Imperia della scorsa stagione culminata con la promozione in Serie D.