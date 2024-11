Cairo Montenotte, caso strada Ferranietta: il sindaco sul banco degli imputati e la Regione revoca il contributo

Cairo Montenotte. Caso strada Ferranietta: la Regione Liguria chiede la revoca e la restituzione del contributo del Programma sviluppo rurale di oltre 243 mila euro erogato nel 2019 al Comune di Cairo dopo l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a carico del sindaco Paolo Lambertini.

Un tratto di quella strada è stato interessato da interventi grazie al finanziamento regionale a fondo perduto. Il contenzioso si è aperto perché insiste su un terreno di proprietà del genero del sindaco ed è stato chiuso da una sbarra per vietare il passaggio di veicoli: secondo l’accusa sarebbe diventata impropriamente pubblica ad uso privato.

“Per quanto riguarda la revoca del contributo si tratta di un atto dovuto da parte della Regione Liguria – commenta Lambertini – Siamo al lavoro per dimostrare l’estraneità ai fatti di cui io e mio genero siamo accusati. Il 28 gennaio ci sarà l’udienza preliminare e i componenti della ‘mia’ giunta decideranno quale via legale scegliere, come ad esempio se costituirsi parte civile”.

La comunicazione è stata letta a margine del Consiglio comunale di questa sera, 28 novembre, dal vice sindaco, Roberto Speranza:“L’Amministrazione, nonostante il provvedimento sia stato notificato soltanto tre giorni fa, si è immediatamente attivata per poter svolgere i necessari accertamenti in merito e ciò sia allo scopo di valutare l’intervento mediante deposito di eventuali memorie scritte, sia al fine di optare per tempi e modalità per l’assunzione di necessarie iniziative a tutela dell’ente comunale”.