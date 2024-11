Cairo, 70enne soccorsa con l’elicottero: è grave

Cairo Montenotte. Un malore in casa e scatta l’allarme per una signora 70enne vittima di un problema neurologico.

E’ successo questa mattina, intorno alle 12.20, in località Sant’Anna a Cairo Montenotte.

Immediati sono giunti i soccorsi per la donna: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca cairese e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, e considerate le gravi condizioni dell’anziana, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per l’immediato trasporto in ospedale, in codice rosso.