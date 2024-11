Buone indicazioni per il Savona dalla vittoria di coppa contro la Campese, Berruti e Fois: “Siamo molto uniti”

Celle Ligure. Prima gara del secondo turno della Coppa Liguria vinta 2-1 dal Savona contro la Campese. Una prova importante dal punto di vista offensivo ma anche nel saper soffrire da squadra negli ultimi istanti di gara. Nel post partita sono intervenuti ai microfoni per l’attaccante Gabriel Berruti e il portiere Mattia Fois.

“Innanzitutto noi affrontiamo ogni partita al massimo, indifferentemente che sia di coppa o di campionato. Ho giocato qui nelle giovanili e addirittura c’è un compagno di squadra che guardavo da raccattapalle: Pablo Garbini – dichiara Berruti -. Una sensazione speciale per me, poi con una tifoseria così: io guardavo il Savona da tifoso, ora giocarci fa un certo effetto“.

Prosegue poi Fois: “Arrivavo da un periodo in cui ero fermo per un infortunio. Ho deciso di venire qua per allenarmi bene e tornare in forma. Sono contento, novanta minuti mi fanno bene“.

Berruti parla poi dello stile di gioco proposto da mister Cola: “Ci vuole impegno e molta energia anche in fase difensiva. Io ero un po’ vantaggiato, anche Matti che lo conosceva già. Stiamo sempre migliorando le prestazioni e i risultati infatti stanno arrivando. Dello stesso avviso è Fois: “Il portiere è importante nell’impostazione dal basso, quindi il gioco coi piedi diventa importante fin da bassi. Sono contento anche di averlo qui e conoscendolo già di poter fare qualcosa che mi sento un pochino più pronto”.

“Non c’è molta differenza tra vecchi e giovani. Siamo molto uniti e infatti penso che si vedono da fuori. Nonostante non siamo partiti forse come lo volevamo, però siamo stati uniti anche tra noi ma siamo rimasti il Savona: sempre insieme“, chiosano.