Bper Rari Nantes Savona, tutto facile nella piscina aretusea: Ortigia sconfitta 14 a 6

Siracusa. Partita a senso unico, alla Caldarella Siracusa, dove la Bper Rari Nantes Savona ha nettamente sconfitto l’Ortigia, squadra che quest’anno pare destinata a stazionare nella metà bassa della classifica.

I biancorossi si sono imposti col risultato di 14 a 6, mettendo in cassaforte il successo già a metà gara, dove sono arrivati avanti di 9 reti. Nella seconda metà dell’incontro la squadra condotta da Angelini, che finalmente ha potuto contare su tutti i suoi giocatori, ha gestito l’ampio margine di vantaggio.

La cronaca. La Rari sblocca il risultato dopo soli 15″ con Figlioli a uomini pari. Il numero 4 si ripete e realizza il 2 a 0, poi Damonte va a bersaglio con l’uomo in più. Nicosia mantiene inviolata la propria porta parando due rigori, uno ad Inaba ed uno all’ex Campopiano.

Nella seconda frazione, dopo 1’24”, Occhione porta i savonesi sul più 4. Rizzo non trasforma un rigore, ma nessun allarme per i biancorossi perché, nella seconda metà del tempo, la formazione ligure dilaga: le reti di Bruni, Erdelyi, Rocchi ed Occhione portano il risultato sull’8 a 0.

Dopo ben 14’52” i verdi trovano il primo gol, ad opera di Giribaldi, ma negli ultimi 45″ la Rari colpisce altre due volte, con una doppietta di Rizzo. A metà gara il tabellone segna un eloquente 1-10.

In avvio di terzo tempo i biancorossi rimpinguano il bottino con due segnature di Guidi a uomini pari, portandosi sul più 11.

La Rari perde per raggiunto limite di falli Patchaliev e Damonte; nel quarto tempo Angelini fa ruotare tutti i giocatori a disposizione, dando spazio anche al secondo portiere Andrea Turazzini.

Napolitano segna la seconda rete dei locali; gli risponde Guidi su rigore. Vanno a segno Carnesecchi e Inaba per il 4-13; chiudono i conti le realizzazioni di Bruni, Napolitano e Cassia.

In classifica la Bper Rari Nantes Savona sale a quota 12 punti, affiancando temporaneamente Pro Recco e Brescia. Di fatto, i biancorossi consolidano il terzo posto.

Martedì 12 novembre si torna a giocare in Champions League, alle ore 20, in casa del Sabadell. Prossimo impegno in Serie A1 sabato 16 novembre alle ore 15 contro la Florentia.

Il tabellino:

Circolo Canottieri Ortigia – Bper Rari Nantes Savona 6-14

(Parziali: 0-3, 1-7, 0-2, 5-2)

Circolo Canottieri Ortigia: S. Tempesti, F. Cassia 1, L. Giribaldi 1, G. La Rosa, S. Di Luciano, A. Bitadze, G. Marangolo, A. Carnesecchi 1, E. Campopiano, Y. Inaba 1, F. Scordo, C. Napolitano 2, D. Ruggiero, A. Sicali. All. Stefano Piccardo.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, L. Damonte 1, P. Figlioli 2, D. Occhione 2, V. Rizzo 2, D. Merkulov, L. Bruni 2, B. Erdelyi 1, M. Guidi 3, A. Patchaliev, A. Gullotta, A. Turazzini, T. Cora. All. Alberto Angelini.

Stefano Pinato (Genova Nervi) e Fabio Ricciotti (Roma).

Note. Usciti per limite di falli Patchaliev (S) nel terzo tempo, Damonte (S) e La Rosa (O) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Ortigia 4 su 14 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Savona 5 su 12 più 1 rigore fallito.