Borgio Verezzi, ritorna la stagione teatrale al Gassman: 8 spettacoli in cartellone

Dopo la pausa estiva, è tempo di ripartenza per il teatro Vittorio Gassman di Borgio Verezzi, gestito dalla Cooperativa I.So con la direzione artistica di Paolo Rossi.

Novità assoluta di quest’anno è la riattivazione del servizio cinematografico, dopo molti anni di inattività, grazie alla quale si offriranno al pubblico proiezioni di film adatti alle diverse fasce d’età, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi. La modalità di proiezione è stata interamente rinnovata grazie alle nuove tecnologie digitali che garantiscono un’alta qualità di fruizione.

Un’altra novità riguarda invece l’inclusione e accessibilità dei prodotti culturali e di intrattenimento. Il cinema-teatro Gassman, oltre a non presentare alcuna barriera architettonica, intende avere anche un “orecchio di riguardo” per le persone con difficoltà uditive: a breve la sala verrà infatti dotata di un kit di cuffie, disponibili per chi ne farà richiesta, per permettere un ascolto facilitato e ottimale.

La stagione invernale comincia con il teatro, ma a breve seguirà la nuova programmazione cinematografica.

Il cartellone teatrale offre 8 spettacoli, sempre nei fine settimana, da novembre 2024 a maggio 2025.

Il sipario si apre venerdì 22 novembre ore 21 con lo spettacolo di Iva Fabio Perna: ESSERE… ATTORI IN 90 MINUTI. Abbiamo voluto iniziare con un uno show molto coinvolgente all’insegna dell’arte magica dell’interpretazione. Il pubblico vivrà momenti esilaranti e sarà coinvolto nelle peripezie ed improvvisazioni teatrali… Ivan Fabio Perna è autore, regista e attore, esperto conoscitore della drammaturgia americana.

A seguire sabato 14 dicembre ore 21 avremo sul palco Ussi Alzati e Alessandra Ierse con FREQUENZE FUORI CONTROLLO, per la regia di Teo Guadalupi. Una divertentissima commedia per ridere e riflettere sull’esasperato utilizzo di internet e sul voler diventare famosi a tutti i costi. Dopo aver creato una radio web in cantina rubando le frequenze di una celebre radio, le protagoniste si fanno scappare di mano la situazione e si trovano in un crescendo di esilaranti equivoci, con il coinvolgimento della polizia e due ricercate in fuga.

Venerdì 31 gennaio ore 21, sono di scena Pamela Prati e Simone Lambertini in SENZA RESPIRO, per la regia di Francesco Branchetti. Una storia che racchiude un cumulo di incertezze: tre personaggi che affrontano un fatto delittuoso, l’avvocato, la moglie del colpevole e il giovane assistente di studio, tra visioni prive di concretezza, capovolgimenti di posizioni che trasportano la storia in una nuova ottica surreale dove l’egoismo è l’unica legge conosciuta.

Venerdì 28 febbraio ore 21, risate assicurate con L’ONOREVOLE IL POETA E LA SIGNORA con Lorenzo Flaherty, Isabella Giannone, Francesco Branchetti. Una divertentissima commedia del grande commediografo romano Aldo De Benedetti conosciutissima anche all’estero. Un’opera grottesca e attualissima. Una commedia dalla costruzione impeccabile, che ci offre una rappresentazione dei salotti d’Italia pieni di uomini di mezzo potere e girotondi di relazioni, così come accade anche ai giorni nostri, nel caos sociale e politico che stiamo vivendo.

Sabato 15 marzo ore 21 con Massimiliano Vado e Danila Stalteri, sarà di scena GUIDA PRATICA PER COPPIE ALLA DERIVA, per la regia di Nicola Pistoia. Come ne usciranno Enrico e Alice dalla crisi di mezz’età? Lui, pratico, pantofolaio e ingenuo ingegner, e lei insicura quanto risoluta agente immobiliare. Basterà leggere una sapiente guida in una camera di un hotel per rinsaldare il loro amore ed evitare di andare alla deriva? Sarà il caso di prendere appunti…?

Fuori abbonamento, Sabato 29 marzo ore 21 gli Zena Singers ci presenteranno IO, PROPRIO IO GIORGIO GABER. Libera interpretazione di canzoni e monologhi inediti del grande Gaber, uniti a racconti e aneddoti, saranno gli ingredienti di una serata musicale all’insegna del Teatro Canzone.

Venerdì 11 aprile ore 21 sarà di scena ANDY E NORMAN, una delle celebri commedie del prolifico drammaturgo americano Neil Simon. Ivan Fabio Perna, Marco Manzini e Federica Cardamone sono i protagonisti di una commedia americana tutta da ridere. Una coppia di autori squattrinati all’eccesso, fa di tutto per tenere in piedi la “baracca”, anche scrivendo su riviste e nascondendosi dietro pseudonimi… A complicare il tutto, l’arrivo di una ex-campionessa di nuoto che fa perdere la testa a uno dei due. L’insieme è una miscela esplosiva di risate, da non perdere!

Venerdì 16 maggio alle ore 21 si chiude in bellezza con lo spettacolo I Mezzalira (panni sporchi fritti in casa). Un racconto tragicomico che mescola le tinte fosche del giallo e del thriller ai toni brillanti della commedia all’italiana. Lo spettatore è invitato a guardare dal buco della serratura di una casa “qualsiasi” per scoprire i segreti e i non detti della famiglia Mezzalira. Con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Adriano Evangelisti.

Il sindaco Renato Dacquino afferma: “Grazie al Teatro Gassman e alla gestione di I.So Teatro, con la rinnovata direzione artistica di Paolo Rossi, a Borgio Verezzi abbiamo davanti una nuova stagione ricca di novità: la riapertura del cinema (ora digitalizzato) con le proiezioni nel fine settimana era attesa da anni, e confidiamo nella risposta entusiasta dei cittadini. La stagione teatrale, con nomi noti del mondo dello spettacolo a livello nazionale, ci offre otto diverse occasioni per sorridere e allo stesso tempo riflettere, trascorrendo una bella serata a Teatro. Molto positiva anche la novità della prossima attivazione della prenotazione e prevendita on-line, ora in via di perfezionamento, con la quale lo spettatore attraverso il sito del Teatro Gassman potrà scegliere e acquistare il proprio posto a teatro: un altro tassello aggiunto al percorso di modernizzazione e aggiornamento portato avanti dai gestori negli ultimi mesi”.

“Anche la notizia della prevista dotazione sperimentale di cuffie wireless per chi ha problemi di udito ci è molto piaciuta: è uno dei tanti segni della sensibilità di I.So Teatro, impegnato da decenni anche nel campo sociale e della disabilità, nei confronti dell’inclusività e accessibilità degli eventi culturali del Teatro Gassman. Nel frattempo altri progetti di collaborazione prendono forma, per aumentare nel tempo l’offerta culturale e di intrattenimento del nostro paese, e ne siamo felici. Ringraziamo in particolare Paolo Rossi e Marino Lagorio per l’impegno dimostrato, il Teatro dell’Erba Matta e tutto lo staff di I.So”.

“Il Gassman è un patrimonio per tutta la nostra comunità, ed è ora di viverlo “da dentro”, partecipando agli spettacoli, dialogando con gli artisti, lasciandoci coinvolgere dagli eventi ed iniziative… Un modo per uscire dal nostro tran-tran quotidiano, e per vivere il Gassman come luogo di socializzazione e incontro… proviamoci e invitiamo altri! Vi aspettiamo a Teatro, a Borgio Verezzi.”

Per gli spettacoli della stagione teatrale invernale, il costo del biglietto è di € 20 (intero) ed € 18 (ridotto under 12 e over 65). E’ anche possibile acquistare un abbonamento a 5 spettacoli (a scelta dello spettatore) al prezzo unico di € 80. Lo spettacolo “Io…proprio io” del 29/03 è fuori abbonamento al costo di € 12 (intero) e € 10 (ridotto).

In attesa dell’attivazione della prenotazione on-line, al momento ancora non operativa per ragioni tecniche, i biglietti potranno essere acquistati presso il Teatro Gassman il giorno dello spettacolo dalle ore 18 sino alle 21. Per info e prenotazioni è comunque possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero: 327 833 2118.

Una volta attivato il servizio di biglietteria on-line, l’acquisto dei biglietti per tutti gli spettacoli sarà effettuabile direttamente tramite il sito del teatro Gassman: www.teatrogassmanborgio.it , con scelta del posto (costo prevendita € 1).