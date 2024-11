Borgio Verezzi, Cordiale risponde a Gasparlin: “È un buon allenatore, gli auguro il meglio”

Borgio Verezzi. La consapevolezza di avere delle difficoltà abbinata alla speranza di riuscire a risolverle quanto prima. L’avvio di campionato del Borgio Verezzi è stato da incubo, ma il presidente Fabio Cordiale non perde l’ottimismo.

Intervistato per chiedere lumi sulla situazione della squadra, il numero uno del sodalizio rossoblù in primo luogo ha voluto salutare mister Gasparlin, esonerato di comune accordo qualche settimana fa: “È un buon allenatore e gli auguro il meglio, ma su alcune cose la pensavo e la penso tuttora diversamente da lui”.

“Gasparlin ha detto la verità – prosegue Cordiale -, avevamo delle vedute differenti. Si sapeva dall’inizio che la nostra situazione non era facile, ora cerchiamo di andare avanti nel tentativo di disputare un campionato umile potendo contare su ragazzi che hanno voglia di scendere in campo per divertirsi la domenica”.

Il presidente del Borgio Verezzi non demorde: “Penso che per riuscire a salvarci ci servano tre o quattro giocatori in ruoli diversi. Nella sessione di dicembre proveremo ad intervenire in tal senso. Ad oggi ci stiamo allenando da circa tre settimane e penso che domenica contro la Virtus Sanremo si siano visti i primi risultati”.

Quale futuro per la panchina dei rossoblù? Per ora nessun nome, ma una commissione tecnica: “Abbiamo inserito nel nostro organigramma Giuseppe Delfini, dirigente accompagnatore che mi sta dando una mano sul campo. Per il momento vorremmo continuare così, poi sceglieremo un nome per la panchina per rispettare le norme imposte dalla federazione”.