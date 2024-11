Borghetto in lutto per la scomparsa di Pietro Guido detto “Batàn”, il “sindaco” di Madonna degli Angeli

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa di Pietro Guido, meglio conosciuto semplicemente come “Batàn”. Aveva 81 anni.

Imprenditore agricolo, come ricorda il sindaco Giancarlo Canepa Piero “Batàn” era una “figura iconica del nostro paese, già assessore e consigliere comunale, persona dal grande carisma e autentico ‘sindaco’ della sua amata borgata Madonna degli Angeli. Indimenticabili le sue proverbiali orazioni in occasione dei festeggiamenti del 2 agosto in cui, al cospetto di amici e politici, non risparmiava critiche agli amministratori comunali di turno ma dispensando sempre utili consigli e spunti di riflessione mai banali”.

“Gran lavoratore, uomo semplice ma profondo con una grandissima passione per la sua famiglia, per la politica, per il suo lavoro e per la sua terra. Piero lascia un grande vuoto nella nostra comunità, da domani sarà dura passare davanti al mercatino degli agricoltori e non trovarlo intento a dispensare una parola e un pensiero per tutti. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari. Fai buon viaggio Piero, che la terra ti sia lieve”.

Pietro Guido lascia la moglie Maria Piera, il figlio Maurizio con Giulia, la nipotina Rita, le sorelle Caterina e Giuseppina ed i parenti.

Il rosario sarà recitato sabato 30 novembre alle 18.30 nella camera mortuaria di Santa Corona e domenica 1 dicembre alle 18 nell’oratorio delle Cappe Turchine a Loano. Il funerale si terrà lunedì 2 dicembre alle 10 nella parrocchia di Sant’Antonio a Borghetto.