Borghetto, continua la manutenzione degli immobili comunali: nuova pavimentazione e nuova aula nelle scuole di via Trilussa

Borghetto Santo Spirito. È iniziata venerdì pomeriggio la sostituzione della pavimentazione nel grande atrio del plesso scolastico di via Trilussa a Borghetto Santo Spirito.

“In questi sette anni di amministrazione – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – stiamo recuperando il totale lassismo della precedente amministrazione che aveva lasciato nella totale trascuratezza tutti gli stabili di proprietà comunale. Stadio comunale, palasport, tensostruttura sportiva, caserma dei carabinieri, plessi comunali e soprattutto plessi scolastici versavano, chi più chi meno, non solo in stato di trascuratezza ma soprattutto senza le più elementari certificazioni obbligatorie che rendevano poco sicuri i luoghi, in particolare, anche se può sembrare paradossale, la scuola di via Trilussa e l’edificio che ospita l’asilo nido e la scuola dell’infanzia di via Milano. Abbiamo, in questi anni nonostante i debiti ereditati, investito oltre due milioni di euro per effettuare gli opportuni adeguamenti impiantistici per ottenere, tra gli altri, i certificati di prevenzione incendi, quasi tutti mancanti”.

“Ma non solo, abbiamo curato la parte di efficientamento energetico con sostituzione di infissi, centrali termiche e apparati di illuminazione e, in ultimo, anche la parte estetico/funzionale, riqualificando tutta la facciata esterna del plesso di via Trilussa e la recinzione. Anche nelle parti interne abbiamo già sostituito grossa parte della pavimentazione che, essendo deteriorata, creava problematiche non solo di tipo estetico ma anche igienico. Proprio in questi giorni stiamo realizzando un altro lotto di nuova pavimentazione nel grande atrio a piano terra con la realizzazione di una nuova aula che verrà interamente cablata per consentire lo spostamento dell’aula di informatica in un luogo più consono”.

“Ringraziamo la direzione didattica – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Celeste Lo Presti – per la collaborazione e l’ufficio lavori pubblici e l’ufficio pubblica istruzione per l’attività di coordinamento. La rimozione del pavimento esistente, che poteva comportare problematiche per lo svolgimento dell’attività didattica a causa del forte rumore, è stata realizzata tra il venerdì pomeriggio e il sabato a scuola chiusa. La posa del nuovo pavimento avverrà a partire da lunedì prossimo con disagi minimi poiché si tratta di una lavorazione poco rumorosa e che non genererà interferenze. Gli studenti dovranno utilizzare l’ingresso della secondaria per alcuni giorni, ma l’attività didattica non subirà alcuna limitazione”.