Borghetto, anticipata l’accensione degli impianti termici: firmata l’ordinanza

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha firmato l’ordinanza per consentire l’accensione anticipata degli impianti termici.

La situazione e l’evoluzione meteo, come rilevato e pubblicato dall’ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – prevede l’approssimarsi di una goccia fredda in quota in transito martedì a Ovest della Alpi: si attende un temporaneo richiamo umido e possibili deboli precipitazioni sui versanti padani e su estremo Ponente, venti settentrionali in deciso rinforzo, temperature e quota neve in diminuzione.

Per questa ragione, il Comune ha disposto l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 ore giornaliere.