Bombe di Savona, il Comune chiede al ministero il riconoscimento della medaglia al valore o al merito civile

Savona. Il consiglio comunale di Savona (quasi all’unanimità, 31 favorevoli, un non espresso e un assente) approva una mozione per impegnare la giunta a chiedere al ministero dell’interno il riconoscimento di una medaglia al valore o al merito civile in occasione dei cinquant’anni dal periodo delle bombe di Savona.

Tra l’aprile 1974 e il maggio 1975 – viene ricordato nella mozione – la città di Savona e la sua provincia furono oggetto di una serie di 12 attentati dinamitardi, con una particolare intensificazione tra il 9 e il 23 novembre 1974. Questi attacchi, rivendicati dal gruppo neofascista “Ordine Nero”, provocarono due vittime, Fanny Dallari e Virgilio Gambolati, e numerosi feriti, oltre a gravi danni materiali che costrinsero diverse famiglie a lasciare le loro abitazione

“Quest’anno ricorrono i 50 anni dalle bombe di Savona – dice il sindaco Marco Russo ripercorrendo i fatti – una fase storica dimenticata ultimamente, ma riportata alla luce in questo ultimo periodo. Una pagina che ricorda di come Savona sia stata attraversata da una vicenda della storia nazionale, dalla strategia della tensione che ha segnato pesantemente gli anni ’70 e i decenni successivi. All’interno di questa vicenda la città e alcuni comuni limitrofi sono emersi per la risposta civile di altissimo valore che ha coinvolto le forme di aggregazione sociale, prima ancora che politica, ma anche singoli cittadini che si sono mobilitati in modo solidale per tutelare i luoghi della convivenza civile, quasi a dire che il tessuto democratico della nostra città fosse più forte di qualsiasi attentato si volesse organizzare”.

Diversi gli interventi dei consiglieri comunali di testimonianza dei fatti di quel periodo anche per esperienza diretta.

“Ho accolto con favore questa proposta – commenta il consigliere Angelo Schirru – ero appena 22enne e facevo le ronde a quell’epoca. Da parte dei savonesi c’è stata una grande risposta, si era creato un clima di grande coesione, unione e condivisione, sono nate delle amicizie. Il risultato è stato quello opposto di quello che gli attentatori volevano ottenere”.

“E’ ancora molto vivo in me – dice il consigliere Carla Ferone – il ricordo di mio padre e degli altri papà uscire di casa con il thermos di caffè per andare a proteggere i luoghi pubblici. Tutti sentivano forte il pericolo di un ritorno di un periodo di violenza che da non molto avevano vissuto. Avevo 10 anni e sentivo la paura, ho ripensato spesso a quella sensazione. E quando vedo i bambini che oggi vivono quella paura mi immedesimo. A scuola le maestre cercavano di confortarci, se ne parlava ovunque. La medaglia riconoscerebbe l’impegno che la città profuse in nome del libertà e della pace, valori da proteggere di cui godiamo, fortunatamente, ancora oggi”.

“Uno dei periodi più cupi della nostra città – dice il consigliere Adele Taramasso -, non si è mai giunti alla verità giudiziaria ma la volontà di ricordare è ancora forte sia per chi li ha vissuti sia per chi, come me, li ha solo sentiti raccontare. Dobbiamo conservare la memoria della risposta civile compatta e organizzata che coinvolse 15mila persone con la collaborazione di tutti, superando anche le ideologie.

Il capogruppo del Partito Democratico Alessandra Gemelli ha ricordato le due vittime e i feriti: “L’obiettivo era destabilizzare e creare terrore tra la popolazione, ma la reazione dei cittadini fu ben diversa e esplose con più fragore di un ordigno, con cortei a cui parteciparono migliaia di persone, con turni di vigilanza che coprirono le 24 ore nelle scuole nei caseggiati, nelle fabbriche. Tutti si fecero parte attiva per riappropriarsi del proprio territorio”.

E’ seguito un attacco all’opposizione: “Questo è quello che accadde e per questo è tanto lo stupore nel vedere che una parte della minoranza – aggiunge Gemelli – non ha voluto firmare la mozione anche evidentemente se è ancora possibile ripensarci e votare a favore. Cinquant’anni fa, in un momento storico di gravi tensione, di grave crisi economica, tutti si unirono all’insegna dei valori fondamentali della repubblica, oggi è paradossale che non ci si unisca. Questo comportamento porta quasi a pensare a una specie di connivenza che si esplicita nel momento in cui si decide di non voler prendere le distanze in modo netto da quegli accadimenti deprecabili“.

Non è mancata la replica del consigliere Massimo Arecco: “Non ho firmato perché mi dà fastidio che veniamo cercati come opposizione su certi temi e su altri no, mi piacerebbe che il coinvolgimento venisse su tutto, non solo su temi sociali e politici, ma anche su temi tecnici e di gestione della città. Sulla viabilità non ci avete manco considerato, da sempre qui dentro funziona in questo modo. Rimpiango i tempi del sindaco Berruti, sono stati un fiero avversario ma l’ho sempre rispettato. Intervenire sulle cose che politicamente interessano alla maggioranza non mi va. Non le definisco bombe fasciste, le definisco bombe, sono stati delinquenti che sono stati soltato capaci di unire la città“.

Il consigliere Marco Ravera commenta: “Erano bombe fasciste, non ci può essere dubbio. La risposta all’epoca è stata da parte di tutta la città. Un atto simile non credo che serva per farsi belli e uscire sui giornali. Il tema è stato per anni silente e questo passaggio è importante per la città.