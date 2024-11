Bimbo di 2 anni si fa male ad un braccio, curato al S.Corona. Il papà: “Ospedale esempio di buona sanità”

Nel tardo pomeriggio di venerdì, il mio bimbo di due anni e mezzo ha avuto un piccolo incidente domestico: giocando si è fatto male ad un braccio.

Spaventato per il dolore lancinante, e preoccupato che potesse essere rotto, mi sono precipitato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove siamo stati accolti da un personale veloce ed efficiente dal punto di vista lavorativo, ma nel contempo attento alle esigenze del piccolo, che è stato subito amorevolmente visitato.

Al termine delle lastre, che per fortuna non hanno evidenziato fratture, il dott. Di Blasi è riuscito, con una rapida manovra, a “sistemare” il polso di mio figlio, togliendogli il dolore e facendogli riprendere la consueta mobilità.

Vorrei pertanto pubblicamente ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico presente quella sera

In particolare il dott. Di Blasi e la sig. Francesca, infermiera, ma anche il tecnico radiologo e gli addetti al triage che, grazie alla loro professionalità ed empatia, hanno dato esempio di ottima sanità. In un momento in cui le risorse scarseggiano, hanno dimostrato di essere persone che svolgono il loro lavoro con passione e che sono in grado di fare davvero la differenza.

Genovese Luciano