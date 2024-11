Bilancio positivo per il Varazze Adventure Festival: tre giorni di sport all’aria aperta, presenze e divertimento

Varazze. Bilancio più che positivo per il Varazze Adventure Festival svoltosi in questo fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Una tre giorni di sport all’aria aperta nell’evento, dedicato all’outdoor, che ha accompagnato la destagionalizzazione del turismo di Varazze e del Parco del Beigua.

Varazze, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio ha dato, risalto a tutte le attività che il territorio può offrire a residenti e turisti durante tutto l’anno. Grande partecipazione e soddisfazione anche da parte del vicesindaco Filippo Piacentini per la manifestazione che si è tenuta alla Marina di Varazze, dove si sono trovate tante attività sportive, stands e il paddock della gara regionale di mountainbike Enduro insieme a yoga, arrampicata, crossfit, football americano e tra le tante specialità anche la scuola di nodi per i più piccoli, Pompieropoli e molto altro.

“Questa manifestazione non è solo un momento di intrattenimento, ma rappresenta un’importante opportunità sociale. – spiega Piacentini – Grazie a eventi come questo, le associazioni del nostro territorio possono conoscersi meglio e consolidare relazioni preziose, creando una rete di supporto e collaborazione che è vitale per tutti noi. Un ringraziamento a Regione Liguria, che ci supporta con il fondo per la montagna e a tutti i turisti che attraverso l’imposta di soggiorno ci danno la possibilità di investire nel nostro territorio e nella sua crescita”.

“Promuovere Varazze – prosegue il vicesindaco – come una destinazione ideale per la destagionalizzazione è uno dei nostri principali obiettivi. Per i tre giorni di questa manifestazione, abbiamo investito quasi 50 mila euro, di cui la metà è destinata alla manutenzione dei sentieri, in particolare per la strada di Cornice Faie Pratorotondo. Questo investimento dimostra il nostro impegno nel garantire che i nostri sentieri rimangano accessibili e in ottime condizioni”.

“Inoltre, voglio rassicurarvi che l’amministrazione è già al lavoro per finanziare anche l’evento del 2025. Vogliamo continuare a costruire su queste fondamenta e creare una tradizione che cresca di anno in anno. Un altro nostro obiettivo è iscrivere i sentieri nella Rete Escursionistica Ligure e attivare convenzioni con le associazioni per garantire la costante manutenzione di questi percorsi. È essenziale – sottolinea – preservare la bellezza del nostro territorio per le generazioni future. Concludo con una frase che spero possa ispirarvi: Il turismo sportivo è la chiave per un futuro sostenibile, un futuro in cui possiamo esplorare, rispettare e educare noi stessi e gli altri”.