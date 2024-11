Bilancio, l’agenzia Standard and Poor’s conferma il rating “BBB” per Regione Liguria

Regione. L’agenzia di rating Standard and Poor’s, in occasione della revisione annuale, ha confermato il rating assegnato alla Regione Liguria e corrispondente a “BBB” con prospettive stabili, equivalente a quello della Repubblica italiana.

In base alla metodologia di analisi impiegata, il rating è condizionato da quello dello Stato sovrano in quanto, secondo l’agenzia, i legami attuali tra il Governo Centrale e gli enti locali e regionali non consentono a questi ultimi di avere un rating superiore a quelli dello Stato sovrano.

L’agenzia precisa che il profilo di credito autonomo (Stand-alone credit profile SACP) assegnato alla Liguria sarebbe “a+” e quindi superiore al rating a lungo termine di “BBB”.

“Una valutazione che conferma la stabilità finanziaria dell’ente e il buono stato di salute dei conti pubblici regionali – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La conferma del rating e delle prospettive stabili assegnate alla Regione riflette un quadro relativamente solido, sostenuto soprattutto da una forte e prudente gestione finanziaria, che contribuisce a mantenere sotto controllo i costi. Altro fattore di stabilità è legato a una consapevole gestione del debito e delle passività potenziali: si tratta di elementi essenziali per mantenere un profilo di credito complessivamente affidabile. Lo considero anche elemento di un buon auspicio per arrivare al più presto a centrare l’obiettivo di chiudere le passività presenti nel bilancio della sanità. Questo insieme – conclude Bucci – ci consente di guardare al futuro con ottimismo”.