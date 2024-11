“Best in Classic”: il Fiat 500 Club Italia di Garlenda premiato da Ruoteclassiche

Motori. Venerdì 15 novembre 2024 il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, è stato insignito del prestigioso premio “Best in Classic”, ideato da Ruoteclassiche, la primaria testata giornalistica nazionale dedicata al mondo delle auto storiche.

La consegna è avvenuta in occasione della fiera di Milano Autoclassica, davanti ad un folto pubblico di appassionati e personalità di spicco del mondo dell’automobilismo storico. Il premio è stato consegnato dalla direttrice del Mauto (Museo nazionale dell’Automobile di Torino), Lorenza Bravetta, nelle mani del fondatore del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano.

La motivazione della premiazione è da ricercarsi nel ruolo fondamentale che ha il Club nel sostenere la passione per i motori, agevolando la creazione di una vera e propria comunità. Ruoteclassiche, destinando il premio Best in Classic al Fiat 500 Club Italia, ha voluto sottolinearne il valore e il ruolo imprescindibile nell’ambito del motorismo storico, riconoscendo anche l’impegno profuso da chi anima queste realtà e ne organizza le attività.

“Siamo orgogliosi ed onorati di ricevere questo riconoscimento, particolarmente significativo in considerazione del fatto che nel 2024 abbiamo festeggiato i 40 anni del nostro sodalizio, organizzando oltre 300 eventi e impegnandoci in campo sociale e culturale più che mai. Il premio è dedicato agli oltre 23.000 soci del Club e ci motiva a continuare a lavorare uniti per portare nel futuro la nostra amata 500 e condividere i valori legati a questa sana e insostituibile passione” – dichiara il fondatore Domenico Romano.