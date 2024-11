Autonomia, Natale (PD): “Bucci e Piana pensano solo agli interessi politici e non ai liguri”

Liguria. “Ultima chiamata per salvare la Liguria e il futuro dei liguri. Il salvagente lo dà la Consulta bloccando di fatto la norma sull’autonomia differenziata. Speriamo che la Giunta lo afferri e non insegua la Lega per piantare una bandierina”. Così Davide Natale, segretario PD Liguria.

“La decisione della Corte Costituzionale fa tirare un sospiro di sollievo non solo a chi, come noi, ha combattuto la riforma appena era iniziata la discussione in Parlamento, ma anche a quelle forze politiche che, con una vigliaccheria politica mai vista, hanno votato la legge sperando che un intervento esterno la bloccasse”.

E ancora: “L’atteggiamento muscolare di Bucci e dei leghisti liguri è assolutamente fuori luogo e privo di fondamento e cozza addirittura con le reazioni dei Presidenti di centrodestra delle regioni del sud, a partire dalla Calabria, o di molti esponenti di Fratelli d’Italia o di Forza Italia che si dichiarano pronti a riprendere la discussione, con calma e senza nessuna fretta. Il presidente della Regione e Piana (l’escluso dalla Giunta) insistono invece imperterriti e assomigliano a quell’ultimo giapponese che, non sapendo che la guerra fosse finita, continuava a combattere per il nulla”.

“Fieri del loro operato chiedono l’autonomia per gestire la Protezione Civile, una follia. Ma non si pongono il problema di come una piccola regione come la nostra potrebbe fronteggiare da sola crisi assolutamente fuori portata? Il grido populista è che se la responsabilità fosse regionale ci sarebbe maggiore velocità nell’erogazione dei contributi. Ma quei contributi con quali risorse sarebbero finanziati? Ma davvero Bucci, Piana e gli altri vorrebbero l’autonomia per la Sanità? Con 250 milioni di euro di deficit? Autonomia sulle infrastrutture? E con che finanziamenti si costruiscono?”.

“Vince Liguria dice che non sappiamo nemmeno leggere una legge. Che l’autonomia è in vigore e che quindi si deve andare avanti. Lo dica ai suoi alleati che la proposta Calderoli, anche grazie al pronunciamento della Consulta, la vogliono mettere nel cassetto” conclude il segretario Dem.