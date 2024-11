Aurelia Bis, Sechi (Feneal Uil): “Lavoratori senza stipendio da agosto, a rischio il proseguimento dell’opera”

Savona. “I lavoratori dell’Aurelia Bis – l’opera che dovrà collegare Savona al suo porto – sono senza stipendio dal mese di agosto e al momento il cantiere è fermo da un mese. I 25 lavoratori (tra savonesi e spezzini) sono ancora in attesa delle mensilità di settembre e ottobre, mentre tramonta l’ottimismo tra le istituzioni locali e le aziende coinvolte nella realizzazione dell’infrastruttura. Le difficoltà di ICI Spa, che controlla integralmente hub Savona, non possono e non devono ricadere sui lavoratori e sul territorio Savonese. Nel corso di un incontro con Hub Savona tenutosi il 22 ottobre su sollecitazione dei sindacati di categoria territoriali, replicato anche a livello nazionale il 30 ottobre, i vertici aziendali avevano assicurato ai sindacati che al più tardi il 25 novembre sarebbero stati pagati stipendi, Cassa Edile e gli Istituti previdenziali”. Lo dichiara, in una nota, Antonio Sechi, funzionario della Feneal Uil Liguria con delega al Savonese.

“E’ una vertenza molto difficile e complessa – spiega – perché interessa vari cantieri in tutta Italia. Purtroppo, la confusione regna sovrana e dobbiamo constatare, attraverso gli organi di stampa, che si potrebbe complicare ulteriormente. Siamo anche di fronte a un caso di Composizione Negoziale della Crisi, in cui l’azienda esecutrice ha attivato la tutela patrimoniale rendendo difficile il recupero dei crediti anche privilegiati. I lavoratori, riuniti in assemblea hanno espresso la volontà di vedere le carte dell’azienda ma non sono disposti a tollerare nemmeno un giorno di ritardo sulla scadenza promessa. È un mondo che gira al contrario, ma non siamo più disponibili alle chiacchiere ma ad attivare tutte le azioni utili per la tutela del lavoro, dell’occupazione e lo sviluppo dell’opera necessaria al territorio compreso chiamare la committenza a far fronte alla responsabilità in solido”.

“Intanto dal 31/10 i contratti a termine non sono stati rinnovati e rimangono sul tavolo i nodi per consentire la prosecuzione del cantiere e il mantenimento occupazionale necessario. Feneal Uil Liguria nutre seri dubbi che il cantiere ripartirà a gennaio come previsto. Saremmo felici di essere smentiti ma senza risposte concrete da parte degli attori in campo, non ci resta che la mobilitazione”, conclude Sechi.