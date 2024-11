Aurelia Bis, Pd: “Situazione preoccupante anche se qualcuno in campagna elettorale faceva passerelle sul cantiere”

Albisola Superiore. “Ieri abbiamo partecipato al presidio presso il cantiere dell’Aurelia Bis. Siamo al fianco dei lavoratori che da mesi non ricevono lo stipendio e che alla fine rischiano di pagare, come spesso accade, il prezzo più alto. La situazione è estremamente preoccupante, anche se qualcuno in campagna elettorale sosteneva che andasse tutto a gonfie vele e faceva passerelle elettorali sul cantiere”. Lo dichiara il Pd provinciale e il circolo di Albisola Superiore.

“Un eventuale fallimento dell’azienda appaltatrice – proseguono – provocherebbe ulteriori ritardi nei lavori per completare un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, bloccata per anni. Apprezziamo l’iniziativa dei sindaci del comprensorio di inviare congiuntamente una lettera ad Anas per avere informazioni e aggiornamenti più precisi sulla situazione e per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Liguria di fare tutto il possibile per assicurare il completamento dell’opera nei tempi previsti”.

“Si ispira alla stessa logica di collaborazione comprensoriale anche la proposta avanzata dalla nostra consigliera comunale di Albisola Superiore Serena Cello, nella commissione consiliare di giovedì scorso (convocata su richiesta della minoranza, con la presenza dei sindacati), di affrontare i problemi del traffico nel tratto che va da Albisola Superiore a Savona in modo complessivo, mettendo i Comuni e tutti gli enti competenti intorno a uno stesso tavolo, al di là dei colori politici, non solo per seguire i progetti in essere (come quello dell’Aurelia Bis) ma per affrontare il tema in modo globale, provando a trovare soluzioni nuove per migliorare la mobilità in un’area della nostra provincia particolarmente congestionata dal traffico. Il Partito Democratico è a disposizione”, concludono.