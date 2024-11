Aurelia Bis, lettera dei sindaci ad Anas, Ministero e Regione: “Lavorare per consegnare l’opera nei tempi prestabiliti”

Savona. “Seguiamo con profonda preoccupazione le notizie relative alle difficoltà che sta incontrando la società appaltatrice incaricata da Anas di completare il progetto di realizzazione del primo lotto dell’Aurelia Bis. In particolare, anche a fronte dell’inter travagliato e gravissimo se i lavori dovessero nuovamente fermarsi, perchè una simile eventualità, lascerebbe una ferita aperta su un territorio che ha bisogno di questa e altre opere infrastrutturali“. Così inizia la lettera che i sindaci di Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina hanno scritto al Ministero dei trasporti, Anas e Regione Liguria.

Questa mattina il presidio dei sindacati e dei lavoratori in sciopero davanti alla galleria di Grana ad Albisola.

“Proprio nelle scorse settimane – proseguono i sindaci -, abbiamo ricevuto rassicurazioni da Anas e dalle istituzioni sul rispetto del cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori nella prima metà del 2026. Per questa ragione, a fronte delle sopracitate voci, chiediamo un incontro urgente ai soggetti in indirizzo”.

E concludono: “In particolare, chiediamo che Anas ci informi puntualmente sulle azioni che intende mettere in campo per far rientrare la crisi e garantire la corretta prosecuzione dei lavori. Inoltre, chiediamo fin da subito che il ministero dei trasporti e la Regione Liguria attribuiscano la massima priorità a questa vertenza affinché il cantiere non subisca rallentamenti e l’opera venga consegnata nei tempi prestabiliti e recentemente confermati. Rimaniamo in attesa di una sollecita risposta”.