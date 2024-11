Aurelia bis, lavoratori senza stipendio in sciopero fino a giovedì

Savona. Lo sciopero dei lavoratori dell’Aurelia Bis, senza stipendio da settembre, durerà fino a giovedì (data nella quale dovrebbero arrivare gli stipendi).

“Non abbiamo ancora saputo niente, speriamo nei prossimi giorni di avere qualche risposta”, spiega Andrea Tafaria di Filca Cisl Liguria

Ieri i sindacati hanno organizzato un presidio davanti al cantiere dell’Aurelia bis dalla galleria di Grana ad Albisola Superiore. Gli operai sono rimasti 20 dei quali 8 con contratto in scadenza (dai 40 iniziali, tra contratti a tempo determinato e dimissioni volontarie).

“La nostra pazienza è finita, chiederemo un incontro al prefetto“, tuonano i sindacati. Presenti anche i sindaci di Albisola Superiore e Albissola Marina, Maurizio Garbarini e Gianluca Nasuti, e per il Comune di Savona l’assessore allo sviluppo economico Francesco Rossello.

Le organizzazioni sindacali nazionali hanno ricevuto dall’azienda la comunicazione che il 21 novembre saranno fatti i bonifici per il pagamento degli arretrati, ma questa rassicurazione non è bastata.

Anas, in una nota, nei giorni scorsi ha fatto sapere che si è impegnata a pagare alcuni lavori, effettuati fino ad ora, in modo tale che la società abbia la liquidità necessaria per provvedere ai pagamenti. Anas ha precisato che “l’impresa, pur attraversando un periodo di criticità finanziaria, sta mantenendo in attività i vari cantieri, in particolare i lavori commissariati delle varianti di Savona e La Spezia, e ha assicurato alla stessa Anas e al Commissario straordinario il massimo impegno per risolvere tale criticità anche mediante l’accesso a misure protettive a garanzia delle posizioni dei creditori e delle maestranze”.

Ieri i sindaci dei tre Comuni interessati hanno scritto una lettera al Ministero dei Trasporti, Anas e Regione Liguria per chiedere un incontro ed essere aggiornati sul cronoprogramma.