Lavoratori dell’Aurelia Bis senza stipendio, Anas: “Pronti a garantire continuità dell’appalto e pagamenti”

Albisola Superiore. Anas, società del Gruppo Fs Italiane, in relazione alle notizie diffuse circa i ritardi nei pagamenti dei lavoratori impegnati nel cantiere della variante alla strada statale 1 Aurelia bis per la viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona, da parte della società ICI Italiana Costruzioni assegnataria dei lavori, precisa che l’impresa, pur attraversando un periodo di criticità finanziaria, sta mantenendo in attività i vari cantieri, in particolare i lavori commissariati delle varianti di Savona e La Spezia, e ha assicurato alla stessa Anas e al Commissario straordinario il massimo impegno per risolvere tale criticità anche mediante l’accesso a misure protettive a garanzia delle posizioni dei creditori e delle maestranze.

Il Commissario e Anas, dal canto loro, stanno operando nel senso di garantire la piena continuità dell’appalto, attivando gli strumenti a disposizione della stazione appaltante per la tutela di subappaltatori e fornitori attraverso il rispettivo pagamento diretto dei lavori eseguiti (per aiutare ICI Italiana Costruzioni, Anas sta si è impegnata a pagare alcuni lavori, effettuati fino ad ora, in modo tale che poi, la società assegnataria dei lavori, abbia la liquidità necessaria. Anas sta solamente anticipando il pagamento e ha voluto rassicurazioni sulla restituzione del denaro), il rispetto dei tempi contrattuali e il completamento di un intervento molto atteso dalle comunità locali.

Si tratta nello specifico dell’intervento di interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola Superiore e i porti di Savona e Vado, opera del valore di oltre 92 milioni.