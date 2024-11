Aurelia bis, decenni di ritardi e ora si rischia un nuovo stop. L’Anas paghi stipendi e fornitori per ripartire subito

Savona. Il vicolo cieco in cui è finita l’Aurelia bis è il delitto perfetto, la somma della peggiore burocrazia italica, l’ottusità con cui si sono rifiutate soluzioni semplici e praticabili, il ruolo di carrozzoni come l’Anas, che auspichiamo voglia mettere mano al portafogli per pagare stipendi e fornitori, anticipando contabilmente ciò’ che per lei sono pochi spiccioli, in attesa di un finale positivo che essa stessa ritiene possibile.

Qualche data. Vent’anni fa fu approvato il progetto definitivo di un’opera di cui si parlava da decenni. Nel 2007 arrivarono i finanziamenti, ma nel 2019 una delle società che faceva parte del consorzio appaltatore fallì, con la conseguenza dello stop ai lavori. Nel 2023 fu nominato commissario Matteo Castiglioni, big dell’Anas. Il resto è storia di questi giorni, con lo sciopero dei pochi lavoratori rimasti.

Quel fine lavori previsto per il 16 febbraio 2026 appare oggi un’utopia. In mezzo molte, troppe dichiarazioni ottimistiche, con in testa l’immancabile Toti, che come altri si è spinto con sprezzo del pericolo a ipotizzare l’effettivamente indispensabile prosecuzione fino al casello di Zinola.

Va senza dubbio citata l’inesauribile opera di Angelo Berlangieri, oggi sindaco di Finale Ligure e allora presidente dell’Unione Industriali, che aveva visto lungo e organizzava visite a sorpresa con i sindaci nei cantieri per verificare l’avanzamento dei lavori.

L’Aurelia bis collega località Grana di Albisola Superiore a Savona corso Ricci. E’ un percorso di 5 chilometri e mezzo, perlopiù in galleria, completato oltre l’80%: mancano opere accessorie, quattro bulloni per i guardrail, le luci e un po’ d’asfalto, anche se il lungo stop impone attenti controlli sullo stato delle gallerie. Serve a poco, come ha sempre denunciato l’ingegner Paolo Forzano, ma si faccia coraggio ingegnere: almeno quel poco cerchiamo di portarlo a casa, evitando almeno le immagini di degrado lungo il percorso.

Torniamo al 2019 e al fallimento. Questo giornale si permise di suggerire allora il commissariamento dell’opera, che avrebbe permesso una rapida ripresa dei lavori, anche utilizzando il “metodo Genova” appena sperimentato per la ricostruzione del ponte Morandi. Non lo fece a caso, ma interpellando una persona molto esperta e capace, il cui nome teniamo nel riserbo per la carica apicale che ricopre.

Quello fu il nostro suggerimento allora. Quello di oggi appartiene anche a molti altri e consiste appunto nel fatto che l’Anas possa far fronte a stipendi e fornitori. Un suggerimento che potrebbe rimbalzare anche in sedi istituzionali come la prefettura.