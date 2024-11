Aurelia bis a Savona, cantiere ancora fermo. I sindacati: “Subito incontro con il prefetto”

“Si è tenuta stamani l’assemblea dei lavoratori di Hub Savona. Dobbiamo purtroppo riscontrare che, ad oggi, non risultano ancora sanati i versamenti alla Cassa Edile di Savona. Riscontriamo dai colleghi degli altri territori, dove è presente direttamente ICI Costruzioni, che i pagamenti alle Casse Edili sono avvenuti”.

Così Feneal Uil e Fillea Cgil sulla situazione dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell’Aurelia bis.

“Prendiamo atto che la stessa ICI, controllante al 100% di Hub Savona, ha deciso di fare figli e figliastri. Inoltre sul tavolo rimangono ancora da definire alcuni pagamenti riferiti ai mesi di settembre e ottobre e cioè della retribuzione accessoria riguardante i buoni pasto e rimborsi spese che pesano sull’economia familiare dei lavoratori”.

“Ribadiamo la necessità di avere risposte certe per gli operai e gli impiegati ancora in forza, valutare il rientro di chi si trova ancora in stato di disoccupazione a causa della cessazione dei contratti a termine e il pagamento del Tfr di coloro i quali si sono già ricollocati” aggiungono le sigle sindacali di categoria.

“Per questi motivi, lo stato di agitazione permane fino al completo saldo di tutte le spettanze”.

“Confidiamo in una prossima convocazione del prefetto per avere il quadro più preciso della situazione tanto più che, nell’imminenza delle festività natalizie, il cantiere e i lavoratori saranno fermi”.

“Riteniamo opportuno che le informazioni e gli aggiornamenti sulla vertenza non siano oggetto di facili strumentalizzazioni o comunicati stampa fini a stessi. Ci aspettiamo un atto di responsabilità, anche comunicativa, da parte di chi non sta gestendo questa difficile vertenza con i piedi e le mani sul territorio, evitando di dire delle imprecisioni dettate da una bulimica loquacità” concludono i sindacati.