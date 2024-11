Savona, Mai rappresentata, ormai s’imBerta. E non consola manco il paesaggio savonese che, in un sol sguardo, abbraccia dalla Ripa ai Monti con la Piana di Voltri in fior di Canepa, prima del Foscolo delle brume. Nel mentre il savonese semplicemente aBbozza, la Piana di Imperia pasce invece animali di diversa fatta e foggia: la Vacca razzola, il Caprioglio salta, che par il carosello del formaggio buono, l’Invernizzi.

L’autore è un politico savonese