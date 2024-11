Assegnato all’Asd Millesimo Calcio il Premio al merito 2024 “Enrico II del Carretto”

Millesimo. Su proposta del Sindaco Francesco Garofano, la commissione giudicatrice, composta da membri della Giunta e del Consiglio Comunale e dalle Associazioni, sportive, culturali e di volontariato del Comune di Millesimo, ha accolto ed approvato unanimemente il conferimento del Premio “Enrico II° Del Carretto al merito di Millesimo” per l’anno 2024 all’A.S.D. Millesimo Calcio, Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata a Millesimo nell’anno 2018 per raccogliere l’eredità sportiva e sociale della tradizione calcistica millesimese portata avanti nei sessant’anni precedenti dalla Polisportiva Millesimo (1958-2017).

“Nel suo stemma, l’A.S.D. Millesimo Calcio, non a caso riporta due elementi simbolici evidenti: il ponte medievale della “Gaietta” emblema del nostro borgo e la fenice, mitologico uccello, considerato in grado di controllare il fuoco e appunto di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte – spiega il sindaco – L’inizio dell’attività, non è dei più semplici, nel 2018 infatti, la prima squadra milita nel campionato di seconda categoria ligure e il settore giovanile, pressoché inesistente, conta appena una decina tra bambini e ragazzi. Nonostante le iniziali difficoltà, il sodalizio calcistico millesimese, allenato dal compianto mister Edy Amendola e caratterizzato da un nutrito ed affiatato gruppo di calciatori del luogo, nell’annata 2018/2019 conquista la vittoria del campionato, che consente la promozione in prima categoria”.

“Da qui in avanti l’A.S.D. Millesimo Calcio cambia decisamente passo, grazie all’ingresso in società dei Fratelli Eros e Diego Levratto – prosegue Garofano – In un crescendo sportivo e sociale, a partire dall’anno 2019 Millesimo inizia ad attirare l’attenzione degli appassionati del settore per la spiccata vivacità societaria ottenuta mediante la sapiente miscela di rispetto per la tradizione, la valorizzazione di elementi dirigenziali storici del calcio locale e la promozione del vivaio di calciatori valbormidesi. Nelle annate 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la prima squadra, lottando sempre con orgoglio mantiene la prima categoria, senza però riuscire ad ottenere l’accesso in Promozione. Nel frattempo, a partire dal 2019, la consolidata dirigenza dell’associazione, consapevole dell’importanza dello sport come valore sociale ed elemento aggregante specie per i più piccoli, manifesta una spiccata attenzione verso le giovani generazioni, mettendo in atto una politica di cura nell’insegnamento, privilegiando il rispetto e il divertimento anziché la competitività esasperata. Nonostante il periodo caratterizzato dalle chiusure legate al Covid-19, questo modo di agire, consente nel 2022/2023 di annoverare tra le file del settore giovanile quasi duecento bambini”.

L’Amministrazione Comunale nel 2022 esprime quindi la volontà di sostenere nei fatti l’impegno sociale di questo sodalizio sportivo, dando disponibilità a migliorare gli impianti sportivi. La riqualificazione energetica dei locali societari, è seguita dalla fondamentale operazione di rifacimento del manto erboso in erba sintetica, inaugurato il 9 settembre 2023. Questa iniziativa portata avanti grazie alla proficua sinergia tra pubblico e privato, si rivela efficace tanto da consentire l’ampliamento dei locali spogliatoi e la costruzione di un nuovo campo sintetico a cinque giocatori.

Il fondamentale rinnovamento degli impianti, consentito da investimenti pubblici e privati, crea un entusiasmo straordinario attorno al calcio millesimese e permette di percorrere un nuovo gradino della storia dell’A.S.D. Millesimo Calcio. Nella stagione 2023/2024, il Presidente Eros Levratto, coadiuvato dal Vice Presidente Fabrizio Levratto e dal Direttore Generale Luciano Piccardo, allestisce una squadra di primo livello mantenendo alla guida tecnica Mister Fabio Macchia, che conquista la prima storica Coppa Liguria e soprattutto raggiunge la vittoria del campionato di prima categoria e l’accesso al campionato di Promozione: un traguardo storico che mancava a Millesimo dalla stagione 1989/1990.

Sempre nel 2023/2024 il settore giovanile, guidato da figure di riferimento come Pietro Castellano, Domenico Macchia e Roberto Minuto raccoglie i frutti del lavoro svolto dalla prima squadra e del rinnovamento delle strutture sportive, arrivando a reclutare oltre duecentocinquanta iscritti tra bambini e ragazzi. Numeri eccezionali che tutt’oggi pongono Millesimo come centro di riferimento per il calcio giovanile in Val Bormida e in tutta la Provincia di Savona, anche grazie alla professionalità e all’impegno degli allenatori delle squadre giovanili, dai primi calci per arrivare alla juniores, passando anche per l’under 15 femminile.

“L’assegnazione del Premio Enrico II° Del Carretto al merito di Millesimo, massima onorificenza civile del nostro paese, esprime la giusta riconoscenza della nostra comunità nei confronti di tutti i volontari che si sono prodigati tra le fila dell’A.S.D. Millesimo Calcio, sia per l’alto merito sportivo portato a livello provinciale, sia per lo straordinario impegno sociale nel promuovere i valori dello sport tra le giovani generazioni e rappresentando uno straordinario esempio di capacità di realizzare nel giro di sei anni un circolo virtuoso di cui tutta Millesimo è profondamente grata”, conclude il sindaco.