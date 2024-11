Asl2, ancora attive due cooperative: ma con quella del personale in pronto soccorso a Pietra non verrà rinnovata la collaborazione

Savona/Pietra Ligure. La carenza di personale resta una criticità per l’Asl2 (come per tutta la Regione, e l’Italia). L’Asl2 però cerca di sopperire alla carenza dei medici con nuove assunzioni sia con contratti a tempo indeterminato che determinato e in rari casi facendo ricorso alle cooperative.

Ad esempio sono aperti due concorsi pubblici, con scadenza entrambi al 22 dicembre, per l’assunzione (a tempo indeterminato) per l’assunzione di un dirigente medico specialista in ematologia e di un altro specialista in igiene degli alimenti e della nutrizione. Un latro concorso, con scadenza 5 dicembre, è invece previsto per l’assunzione di 2 dirigenti medici (a tempo indeterminato) per il reparto di medicina d’emergenza-urgenza. Insomma l’Asl2 ce la sta mettenfdo tutta e dove non arriva deve fare ricorso alle cooperative.

Attualmente in Asl2 è operativa:

– una coop (Medical Line Consulting) con personale in pronto Soccorso a Pietra, che copre circa 100/120 ore la settimana. Il contratto scade il 30 novembre 2024, e per ora non verrà rinnovato.

– una coop (Medical Service Assistence) con personale presso la Psichiatria Levante SPDC, per copertura guardia attiva h24. Il contratto scade a gennaio 2025, e, anche in questo caso, non verrà rinnovato.

“Nel frattempo l’Azienda sta prendendo in esame le soluzioni possibili per garantire il servizio con la copertura di personale a gestione interna, come ad esempio il ricorso ai co.li.pro (collaborazione libero professionale)”, fanno sapere da Asl2.