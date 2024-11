Asd Maremontana, eletto il nuovo consiglio direttivo

Loano. Nella serata di martedì 12 novembre è stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Asd Maremontana.

Dopo la votazione partecipata dei soci ed il successivo scrutinio svoltosi ieri sera, ecco i nomi di coloro che saranno in carica per due anni: Gian Davide Carboni, Davide De Francesco, Giorgia Maspes, Nella Andronaco e Francesco Oddone.

Il nuovo Direttivo, che entrerà ufficialmente in carica a gennaio, si metterà immediatamente al lavoro. “Lo spirito del nuovo gruppo si può concretizzare con tre C: coesione, collaborazione e concretezza – affermano i componenti del Direttivo -. Un sentito ringraziamento ai componenti uscenti per il prezioso contributo dato all’associazione che ha fatto sì che ci siano solide basi per un futuro lavoro. Per chi fosse interessato ad avere informazioni sull’associazione e/o volesse farne parte scrivere una mail a info@maremontana.it”.

L’associazione Maremontana è affiliata da sempre alla Uisp e rinnoverà anche per il 2025 l’affiliazione alla Fidal.

I componenti del nuovo consiglio direttivo