Arriva a Savona il Brick Festival: la manifestazione dedicata ai celebri mattoncini Lego

Savona. Tutto pronto per la prima edizione del Savona Brick Festival, prima esposizione di opere realizzate in mattoncini LEGO® nella città della Torretta. La manifestazione, organizzata da Marco Munì, già autore degli analoghi eventi ingauni, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Savona, si terrà negli spazi del Liceo Chiabrera Martini e aprirà al pubblico dalle ore 14 alle ore 18 di sabato 9 novembre, per poi tornare domenica 10 novembre dalle 9 alle ore 18. Il Savona Brick Festival è un mix di spettacolo, arte visiva, intrattenimento ludico e didattico completamente gratuito.

Nell’area espositiva verranno presentate le opere di alcuni tra i migliori “costruttori” italiani. Saranno presenti i capolavori di Luca Petraglia, uno dei nomi di spicco del panorama nazionale, che riprodurrà in versione “mattoncino” alcune delle eccellenze del patrimonio artistico e architettonico italiano, come ad esempio la Fontana di Trevi e il Campanile di Giotto.

A completare la mostra vi saranno altri espositori di rilievo come il piemontese Giuseppe Fraccalvieri che presenterà il suo rinomato diorama orientale “La rivincita del Dragone”, l’ “autoctono” Ruggero Francia con Antonio Mortola da Santa Margherita Ligure che esporranno le loro composizioni a tema Fantasy e medievale, Enzo Sasso che ci riporterà sulle strade di Genova con le sue riproduzioni di locomotive, mezzi di trasporto e veicoli urbani e infine lo Studio Burton di Finale Ligure che presenterà la sua collezione artistica di Minifigures.

All’esterno dell’aula magna verrà allestita invece l’Area Gioco #CostruireInsieme. Qui, bambini e adulti potranno divertirsi giocando e interagendo tra loro nelle diverse postazioni colorate e rifornite con decine di chili di Lego sfuso. Sempre nell’Area gioco, il team studentesco “Mi Lego Al territorio”, direttamente dal politecnico di Torino, curerà un piccolo laboratorio didattico con l’obbiettivo di sensibilizzare il pubblico sui rischi legati ai fenomeni sismici ed al dissesto idrogeologico del nostro territorio.

Il mattoncino da giocattolo diventa quindi ispirazione per le costruzioni del futuro. L’evento annovera infatti tra i partner Nh Hotel e tre importanti aziende del savonese attive nel settore edile: Dega, Fratelli Guatti e Formento Restauri, oltre alla sponsorizzazione “pratica” dell’Ente Scuola Edile Savona che, grazie al lavoro degli studenti durante le attività laboratoriali previste nel suo percorso formativo, ha donato alla manifestazione tre manufatti in cartongesso a tema LEGO® che saranno posti all’ingresso dell’esposizione.

“Si tratta di una iniziativa a cui lavoriamo da tempo che tiene insieme la passione per il gioco con attività espositive di qualità – spiega il vicesindaco Elisa Di Padova – Una prima edizione che abbiamo voluto con forza in un’area scolastica e centralissima della nostra citta oggetto l’anno scorso del progetto di urbanistica tattica realizzato proprio con gli studenti del Liceo e della primaria che affacciano sulla via con il coinvolgimento della Scuola Edile. Pensiamo potrà portare molti visitatori in città. Un’edizione zero che pensiamo potrà diventare un nuovo atteso appuntamento anche in ottica di destagionalizzazione degli eventi a misura di famiglia”.