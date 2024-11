“Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi”; è quanto sostiene l’oscuro Eraclito, sentenza alla quale mi piace accostare i versi di Alda Merini tratti da “Se avess’io” : “E se diventi farfalla/ nessuno pensa più/ a ciò che è stato/ quando strisciavi per terra/ e non volevi le ali.” Inevitabilmente non può che tornare alla memoria il geniale quanto abusato concetto, padre del relativismo positivo, che spiega come ciò che il bruco concepisce come morte noi lo chiamiamo farfalla. Sta di fatto che si cambia, per forza o per scelta, ma si cambia, non necessariamente in meglio, che cosa poi sia meglio ce lo dirà proprio il nostro cambiamento, e non si torna indietro, che indietro è senso di direzione e la direzione è la scelta, ma, ritornando ancora a un noto pensiero di Eraclito, non posso essere lo stesso uomo che ero prima di entrare per la prima volta nel fiume anche se ripercorro l’identico itinerario, poiché il fiume, scorrendo, è cambiato ma, soprattutto io, che non sono più quello che per la prima volta vive quell’esperienza, ho memorie e aspettative diverse, ecco perché non si torna indietro. Ma se è inevitabile che si cambi costantemente, noi come tutto intorno a noi, che senso può mai avere l’espressione forse più nota del pensiero classico greco: gnôthi seautón (conosci te stesso)? Da qui il divertimento del criptico titolo nel quale si indica la caratteristica di un verbo che, cosa possibile in greco e non in italiano, indica l’azione in sé, indipendentemente dalla sua determinazione temporale. Il conoscere se stessi diviene, in questa forma, il “perenne conoscere chi perennemente diveniamo”, in un contesto nel quale tempo e durata divengono per sempre.

Nei versi di Alda Merini, in particolare, è importante sottolineare la presenza di un elemento interessante, il bruco non “voleva” le ali! Questo forse sta a indicare quanto sosteneva Michelangelo Buonarroti, che meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle oppure che, per sua fortuna o per sua condanna, nel bruco sono contenute le inevitabili radici della farfalla che sarà, questo ci riporterebbe all’annosa questione relativa al libero arbitrio e alla possibilità di direzionare il nostro cambiamento. Il bruco non voleva le ali, nemmeno poteva avere l’idea di sé come farfalla; credo sia uno degli aspetti più interessanti e controversi dell’esortazione a conoscersi. Conoscersi come bruco significa non potersi immaginare come farfalla? E se invece mi evolvessi in altra forma, non migliore o peggiore, ma diversa, quante opzioni sono contenute nel laboratorio del mio io? Se nemmeno ho coscienza del mio essere bruco come posso pensarmi altro? E la consapevolezza di ciò che sono come posso trasformarla da una condanna, da una volontà che mi precede e mi trascende, in un’occasione? Credo sia indispensabile imparare ad amarci e accettarci per quello che siamo per conoscerlo davvero e poter scegliere di cambiare, se ci pensiamo come già altro non ci sappiamo davvero e non abbiamo modo di sceglierci o cambiarci e divenire ciò che vorremmo essere. Quanto spesso nella mia vita di insegnante ho visto fiorire l’adulto dall’adolescente, una mutazione sofferta, spesso figlia di laceranti contraddizioni, di confusione, di slanci pericolosi, credo che in certi momenti la paura del cambiamento sia paralizzante, ma, almeno a quell’età, le trasformazioni repentine del corpo sono uno stimolo ineludibile, diverso è nell’adulto che, troppo spesso, diviene conservativo, che la tendenza a pensarsi come conclusione e non come momento del viaggio genera numerose complicazioni all’ascolto a alla comprensione di sé.

“Devi lasciar morire la bambina se vuoi far nascere la donna” afferma un personaggio di un racconto dell’amico Gershom Freeman, per poi aggiungere “Certo, rimane la nostalgia e un poco di malinconia, e poi la paura di ciò che sarà, ma l’ebrezza di incontrare la nuova te stessa che sta sbocciando ripaga di ogni sacrificio”. Come non riandare col pensiero all’ode di Pindaro più volte citata da Nietzsche nella quale si esorta a divenire “ciò che sei”, ma l’io è una complessa interazione di corpo, coscienza, intelligenza, esperienza, non si esprime se non in relazione profonda con l’altro da sé, con il contesto nel quale, del tutto casualmente, si è venuto a trovare e che, solo una volta determinato nelle proprie radici, può decidere di cambiare, trasferendosi altrove, proponendosi a sé e agli altri con modi e forme almeno un poco diverse da quelle acquisite dal contesto. Insomma, non sono così sicuro che esista una personalità congenita da lasciar sbocciare quanto piuttosto una serie di acquisizioni di sé e dell’ambiente che, progressivamente, è possibile filtrare e gestire più o meno autonomamente. Forse nasce proprio da questa realtà la paura del cambiamento, la consapevolezza di aver realizzato un soggetto adeguato a un contesto e che modificarne alcune caratteristiche, anche se più affini al proprio sentire, comporterà un conflitto con le aspettative degli altri e del sistema nel quale si vive. La complessità dell’analisi consiste soprattutto nel riuscire a distinguere quanto più ci appartiene per natura e quanto è indotto e generato come “cultura”. Inevitabile il rimando al concetto di “esistenza inautentica” di Heidegger, quella nella quale si pensa, ci si comporta e si parla come il più generico “così si è” molto surrettiziamente suggerisce al soggetto omologato. Certo, il sapersi caduco, come sottolinea il maestro tedesco, la coscienza di “vivere per la morte”, è un’eccellente prospettiva per dividere il grano dalla pula ma siamo in possesso del ventilabro divino evocato nel Vangelo di Matteo? In fondo il pericolo rimane in agguato, il pericolo, intendo, di supporre esista una manichea distinzione tra ciò che si è “in sé e per sé”, quanto si vorrebbe essere, quanto gli altri pensano e desiderano che noi si sia.

Al riguardo Nietzsche suggerisce il concetto di dietetica come arte del vivere sano, sia da un punto di vista igienico alimentare che, soprattutto, etico. Resta aperto il senso di “sano” sia in senso fisico che etico. Ai tempi del grande pensatore non esisteva una chirurgia estetica sofisticata come l’attuale, oggi, senza dimenticare alcune tragedie al riguardo, è possibile modellare il proprio aspetto anche in maniera profonda. Lo stesso effetto può essere indotto da pratiche sportive e sostanze coadiuvanti e, al di là di più o meno moralistiche considerazioni, è indubbio che l’aspetto che offriamo agli altri e a noi stessi condizioni pesantemente l’idea del sé. Il rischio di tali pratiche è che può accadere che, invece di liberare da un limite, creino la prigione dell’immagine, ma ogni caso andrebbe considerato nella sua specificità ed esulerebbe da questa riflessione. Quanto mi sembra più importante sottolineare è che la ricerca della conoscenza di sé non deve trasformarsi nella pretesa di arrestarci in una sclerosi del flusso di coscienza per fermare il perenne divenire in un’immagine che, appena definita, diverrebbe obsoleta. Meglio riconoscersi in una sorta di ininterrotta gravidanza di sé, madre innamorata di ciò che sarà e felice del proprio stato, pronta a difendere le possibilità del nascituro e a riconoscere se stessa come intima connessione e radice dello stesso. L’urgenza di un ordine da gettare sul fluire dell’esistenza con la pretesa di ridurla alla sua sola rappresentazione logica la snatura e la svilisce. È peculiare dell’essere umano, non più animale naturale ma intellettuale e culturale, proiettare una sua possibile prospettiva per trasformarla nell’essenza dell’esistenza, in altre parole voler individuare un ordine nel caos dell’essere, eppure oggi la stessa fisica quantistica dovrebbe divenire un monito a non cadere prigionieri di una simile arrogante pretesa. Ancora una volta dobbiamo affermare: quanto più saggi i greci per i quali il conosci te stesso diventa conosci, accetta, convivi con il tuo perenne cambiamento e impara a riconoscerlo e ad amarlo anche negli altri.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

