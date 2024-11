Andora, tutto esaurito per i laboratori del Festival della Scienza: 590 studenti a Palazzo Tagliaferro

Andora. Cinquecentonovanta studenti delle province di Savona e Imperia hanno registrato il tutto esaurito ai laboratori ed eventi organizzati dal comune di Andora a Palazzo Tagliaferro, nell’ambito della XXII edizione del Festival della Scienza di Genova. Per il decimo anno consecutivo, Andora con il suo Museo Mineralogico è stata una sede esterna della prestigiosa manifestazione genovese, confermandosi punto di riferimento fortissimo per la divulgazione scientifica. I quindici giorni di attività si sono conclusi con una visita guidata alla collezione di minerali, che espone più di 5.000 pezzi curati dal Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova.

I laboratori quotidiani hanno permesso agli studenti partecipanti di esplorare e approfondire i concetti e i temi legati alla parola chiave del festival genovese, ovvero “sfide”. I bambini delle scuole primarie, per fare un esempio, hanno costruito e colorato un vulcano 3D e partecipato alla realizzazione di un esperimento scientifico per riprodurre un’eruzione vulcanica. Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado si sono concentrati sull’origine della potenza degli uragani.

“Siamo felici di aver ulteriormente raggiunto l’obiettivo di fare di Palazzo Tagliaferro un luogo di cultura e approfondimento aperto alle giovani generazioni, offrendo esperienze scientifiche in collaborazione con l’Università di Genova, studiosi e artisti di grande livello – ha dichiarato Daniele Martino, vice sindaco e assessore alla cultura, istruzione e rapporti con le istituzioni universitarie – Uno sforzo apprezzato, che ha comportato anche il prolungamento degli incontri ben oltre il termine del Festival della Scienza di Genova, proprio per accogliere tutte le scuole che avevano chiesto di partecipare. Ringrazio il sindaco Mauro Demichelis per avere creduto da sempre a questa importante iniziativa.”

I numeri e le provenienze: Andora 184 studenti; Stellanello 24 studenti; Laigueglia 18 studenti; Alassio 66 studenti; Cervo 29 studenti; San Bartolomeo al Mare 95 studenti; Diano Marina 99 studenti; Diano Castello 13 studenti; Milano 62 studenti.