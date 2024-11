Andora, temperature estive ma a vincere è l’entroterra: successo per la camminata tra gli uliveti e le degustazioni

Temperature estive, ma ad Andora non sono protagoniste solo le spiagge. Grande successo di partecipanti per la camminata fra gli olivi, passeggiata alla scoperta dell’entroterra promossa dal comune di Andora con l’Associazione Città dell’Olio. Un percorso fra le borgate e gli oliveti di Conna in cui i partecipanti hanno appreso le tecniche antiche e moderne di abbacchiatura degli ulivi, gli usi antichi dei lavatoi pubblici e, soprattutto, hanno assaggiato l’olio evo nuovo, il pesto fresco e avuto l’opportunità unica di gustare i taccui, le tipiche frittelle che si preparavano un tempo nei frantoi mentre si svolgeva la frangitura delle olive.

Un’antica ricetta proposta in un tavolo di degustazione realizzato dal Gruppo dell’Oratorio di Sant’Andrea di Conna, una squadra di chef che ha proposto anche polenta condita con l’olio evo, panissa fritta, biscotti e torte rigorosamente all’olio d’oliva. Ricette uscite per l’occasione dalle cucine del Borgo di Conna e proposte in esclusiva insieme all’olio e al paté offerto dal Frantoio Fratelli Morro e al pesto fresco della COA.

La tavolata è stata decorata con i vasetti di profumato basilico dell’azienda Ziliani. Un viaggio di un paio d’ore nel mondo contadino guidati da Alberto Petrucco, che ha ideato il percorso insieme all’Assessore alla Valorizzazione delle tradizioni locali Monica Risso e al delegato alle Frazioni Flavio Marchiano.

Ad accompagnare i camminatori anche il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, e l’assessore allo Sport, Ilario Simonetta, pronti a fare da spola fra entroterra e litorale dove si stanno svolgendo due eventi di carattere nazionale: i Campionati Nazionali Giovanili di vela classe ILCA e i Campionati Italiani per società di Beach Volley.

“L’interesse che sempre accompagna queste iniziative ci motiva a realizzarle con l’obiettivo di avviare un percorso strutturato di destagionalizzazione che valorizzi le tradizioni agricole, l’entroterra e le frazioni, che possono offrire molto a chi vuol scoprire il territorio sia attraverso la pratica sportiva che con i percorsi enogastronomici” hanno dichiarato l’assessore Monica Risso e il delegato alle Frazioni Flavio Marchiano a conclusione dell’evento, che ha riscosso notevole gradimento fra i partecipanti.