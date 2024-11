Andora, nuovo direttivo alla Croce Bianca: Sara Bombardieri riconfermata alla presidenza

Andora. A seguito delle elezioni tenutesi il 26 e 27 ottobre scorsi, l’assemblea dei militi e dei soci della Croce Bianca di Andora ha deliberato il rinnovo dei vertici sociali della Pubblica Assistenza per il triennio 2024/2027.

Nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo tenutasi il 31 ottobre sono state attribuite le cariche che i consiglieri andranno a ricoprire mescolando la grande esperienza di alcuni con l’entusiasmo e l’energia dei nuovi arrivati: alla presidenza ritroviamo Sara Bombardieri che avrà modo di confermare le qualità dimostrate nell’ultimo anno.

Sara verrà affiancata alla vice presidenza da Mario Scarato, anch’egli riconfermato nel suo incarico. New entry per quanto riguarda la gestione della tesoreria che è stata affidata a Ugo Dallerice e alla segreteria dove arriva Carlo Revello.

Altra riconferma “di qualità” è quella di Antonio Laureana al timone della Direzione dei servizi. I restanti Consiglieri che andranno a collaborare in base alle loro attitudini e capacità sono Piero Caramello, Nunzio Raniello, Piera Laureri e Abdelaziz Sofi.

Con orgoglio la presidente commenta: “Al di là dell’enorme soddisfazione per la fiducia che l’assemblea ha riposto nei miei confronti, siamo tutti molto soddisfatti della squadra che abbiamo creato che è un mix equilibrato di esperienza ed entusiasmo derivante dall’arrivo di nuove e motivate figure sulle quali facciamo grande affidamento affinché siano portatrici di stimoli nuovi ed idee innovative”.

“Confido nell’impegno di tutti nell’affrontare le nuove sfide che ci attendono, la prima delle quali sarà il coinvolgimento di nuovi volontari dei quali siamo sempre alla ricerca e che sono la linfa vitale che permette all’associazione di vivere fornendo assistenza a chi ne ha bisogno. Altro grande impegno che ci sentiamo di assumere nei confronti della collettività è quello di mantenere e migliorare l’eccellenza dei servizi e dei mezzi che da più parti ci viene riconosciuta”.

Nel corso del 2024, alla data del 31 ottobre, la Croce Bianca di Andora ha effettuato 5547 servizi tra urgenze e trasporti programmati, percorrendo 336.862 chilometri che per avere un termine di paragone sono più di otto volte la circonferenza della terra.

“A fronte di questi dati, non possiamo che ringraziare tutti coloro che contribuiscono a questi risultati, non ultime le famiglie di volontari e dipendenti che supportano il loro cari e sopportano le loro assenze per motivi di servizio”, questo è il pensiero del nuovo consiglio direttivo .