Andora, auto si ribalta sulla strada panoramica San Bernardo: intervento dei vigili del fuoco [AGG.]

Agg. 19.20. Il conducente è stato estratto dal mezzo. Le sue condizioni di salute non risultano gravi, ma è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso. Fine degli aggiornamenti

Andora/Alassio. E’ di pochi minuti fa la notizia che una macchina si è capottata nella strada panoramica tra il Comune di Alassio e quello di Albenga, nelle vicinanze della pizzeria La Crocetta, di via Ottone.

L’automobile, ancora per cause da verificare e dalle prime informazioni, si sarebbe capottata da sola. All’interno il conducente che parrebbe in buone condizioni.

I vigili del fuoco stanno operando in questo momento per estrarre il ferito, sul posto anche la Croce Bianca di Andora e la Croce Rossa di Alassio oltre che all’automedica del 118.