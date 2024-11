Andora, la vela si schiera per la parità di genere e contro la violenza sulle donne. Flash mob al porto

Andora. Flash mob questo pomeriggio (sabato 2 novembre) nel porto turistico di Andora nell’ambito di ILCA Italia for Woman il progetto di sensibilizzazione che fa di ogni regata del Campionato Italiano Giovanile una opportunità per promuovere l’uguaglianza di genere e la prevenzione della violenza.

Le donne e gli uomini presenti guidati da Alessia Cotta Ramusino del movimento “100 donne vestite di rosso” hanno scandito ripetutamente con il pubblico la frase “Rispetta e ama”.

Al flash mob hanno partecipato anche il Sindaco Mauro Demichelis, gli assessori Monica Risso e Ilario Simonetta, il presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola e il consigliere Gerry Gerundo, l’avv.to Monica Piccirilli del Comitato pari opportunità Savona, Valentina Perna dell’Associazione FIDAPA insieme a Nives Biancheri, Palmira Dagnino del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi. L’artista italo-franco-tunisina Faè A. Djéraba definita “cronista delle disuguaglianze e ingiustizie del pianeta” ha esposto e donato al Circolo Nautico alcune sue opere.

Attraverso simboli potenti e azioni concrete, ILCA Italia continua a lavorare per un futuro dove ogni donna possa vivere libera dalla violenza e con pari opportunità. “È stato un momento emozionante e significativo così come vedere i segni rossi sui visi dei giovani atleti in gara o sulle loro vele in mare – ha dichiarato il sindaco Demichelis- accoglieremo sempre con favore eventi che favoriscano l’aiuto per chi è in difficoltà , la parità di genere e soprattutto pari opportunità per tutti”