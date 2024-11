Andora e il legame con l’arte di Federica Marangoni e dei vetrai veneziani

Andora. Un filo di luce al neon, combinato con il vetro lavorato dai maestri vetrai, lega Andora a Venezia e all’arte di Federica Marangoni artista di fama internazionale alla quale il Museo del Vetro della città lagunare ha dedicato la mostra antologica “On the road 1970-2024 Non solo vetro” che raccoglie le opere più significative della carriera, alcune delle quali già esposte in passato a Palazzo Tagliaferro.

Un legame con l’artista che si è sviluppato nel tempo fino a culminare nella scorsa primavera nell’installazione nel centro di Andora di una delle opere più rappresentative, il monumentale libro LIGHT: qui proprio il neon combinato con la fragilità del vetro lavorato dai maestri vetrai di Venezia è parte integrante dell’insegna urbana che ricorda ai passanti che la cultura e la conoscenza sono fonti anche di tolleranza, pace e libertà. L’opera era stata esposta a Milano nel cortile d’onore di Palazzo Reale. La Marangoni ha preferito fosse installata ad Andora, in un’area pubblica.

L’artista veneziana ha voluto che in occasione della sua antologica in Laguna presenziassero anche i rappresentanti del comune Andora e di Palazzo Tagliaferro sancendo il legame fra la sua arte e il comune ligure.

“Andora è un comune, come già altri in Liguria e sulla Costa Azzurra, ha deciso di istallare un’opera d’arte per farne un punto di incontro per i cittadini e dove realizzare piccoli eventi culturali come già avvenuto quest’estate con il Festival del Noir. Federica Marangoni, infatti, crede nell’arte anche come occasione di riqualificazione urbana – ha dichiarato Christine Enrile curatrice delle mostre di Palazzo Tagliaferro.