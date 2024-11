Andora ad OliOliva presenta le attrattive dell’entroterra

Andora. Il Comune di Andora partecipa a OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo, che ogni anno accoglie a Imperia migliaia di visitatori interessati alla mostra mercato dedicata all’olio EVO, ai laboratori di degustazione e alla promozione del prodotto d’eccellenza dell’entroterra ligure.

Fino a domenica, Andora, con uno stand istituzionale decorato con basilico, erbe aromatiche e piantine di ulivo, promuove i prodotti della piana agricola, le attrattive dell’entroterra e distribuisce materiale informativo sulla Fiera del Vino in programma l’8 dicembre, sulle mostre di Palazzo Tagliaferro e le aperture del Museo Mineralogico Luciano Dabroi in particolare la visita guidata in programma per domenica 10 novembre dalle 15.00 alle 17.00.

Una vetrina dello stand è dedicata alla produzione di olio EVO con una selezione dei produttori locali.

“Raccontiamo Andora attraverso i colori e i profumi delle erbe aromatiche e del basilico esposti nello stand, che vuole valorizzare le eccellenze della nostra agricoltura e la bellezza dell’entroterra, anche con la proiezione di video sui nostri sentieri e percorsi negli uliveti, – ha dichiarato l’assessore Alexandra Allegri, presente all’inaugurazione in rappresentanza del Comune. – Naturalmente stiamo invitando il pubblico anche la nostra Fiera del Vino e dell’Olio e siamo lieti dí riscontrare tanto interesse”.