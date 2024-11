Altare, in via via XXV Aprile ora si circola su tutta la carreggiata: terminata la messa in sicurezza dell’ex Savam

Altare. Dopo due anni di chiusura forzata e oltre un mese di senso unico alternato, da oggi (22 novembre) in via XXV Aprile ad Altare si circola sull’intera carreggiata. Si chiude così un lungo e sofferto capitolo della storia legata all’ex Savam, i cui ruderi pericolanti hanno imposto la messa in sicurezza ostacolata da lungaggini burocratiche che hanno creato non pochi disagi ai residenti.

Soddisfazione da parte del sindaco, Roberto Briano, che ringrazia “tutti gli enti e i tecnici che hanno supportato il Comune in questo lungo e tortuoso percorso”.

Questa mattina è stato eliminato anche l’impianto semaforico che regolava la viabilità dallo scorso 2 ottobre, quando cioè si sono conclusi gli interventi di bonifica del sito industriale che gravavano sulla strada.