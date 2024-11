Alluvioni, Natale (PD) a Bucci: “Il cdx in Regione in 9 anni non ha fatto nulla per la messa in sicurezza del territorio”

Liguria. Davide Natale, segretario del Pd ligure, replica alle parole di Marco Bucci rispetto alla necessità di mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista idraulico.

“In questi nove anni il centrodestra in Regione non ha fatto nulla per la messa in sicurezza del territorio e l’unica opera avviata che avrebbe dovuto già essere completata, lo scolmatore del Bisagno (che insieme alla scolmatore del Fereggiano, ricordiamo, è stata finanziata e approvata da governi di centrosinistra) è ancora ferma. Per il resto il vuoto, anzi, abbiamo assistito all’approvazione di una deroga per permettere la costruzione dello Skymetro a ridosso dell’alveo del Bisagno. Se questo è il concetto di messa in sicurezza del territorio che ha il centrodestra non prendiamo certo lezioni da Bucci, che con Toti è in perfetta continuità per idee e progetti. La legge per il consumo zero del suolo non è demagogia, ma una proposta concreta, fondamentale e necessaria per tutelare i cittadini ed evitare il ripetersi di tragedie come quelle che hanno colpito Genova a novembre del 2011 e nel 2014, ferite che bruciano ancora. Il nostro territorio ad ogni pioggia più abbondante mostra tutta la sua fragilità, lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane ad Arenzano e nel savonese”.

“Quindi, altro che ulteriore cemento, quello che servirebbe alla Liguria sarebbe uno studio approfondito sulle problematiche della nostra regione e predisporre un piano dettagliato di interventi di messa in sicurezza. A partire proprio dal consumo zero del suolo, perché l’impermeabilizzazione del terreno non previene e non attutisce gli eventi alluvionali, li amplifica. Serve una manutenzione seria degli alvei dei fiumi e interventi importanti per la cura dei boschi e dei versanti”.

“Molti di questi interventi si auto finanzierebbero anche grazie alla produzione di legname e diversi potrebbero essere i progetti da avviare in questa direzione anche attraverso l’uso di fondi europei. Invece l’unica ricetta di Bucci, in perfetta sintonia con Toti, è quella di mettere altro cemento, senza alcuna visione, mentre lo scolmatore del Bisagno, che insiste sul territorio in cui Bucci è sindaco, aspetta ancora una talpa ferma in Cina che non si sa quando arriverà”.