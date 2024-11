Alluvione Quiliano, borgata Gallo presa di mira. Una residente: “Con la chiusa di Via Tecci, siamo isolati”. Isetta: “C’è stata un’ emergenza”

Quiliano. “Siamo rimasti abbandonati ormai da troppo tempo, tornare a casa è diventato un incubo“. E’ il grido d’allarme lanciato da Francesca (ma che parla anche a nome degli altri abitanti), una residente della località Gallo, a Quiliano.

Una situazione difficile, anzi per usare le parole di Francesca, “ormai diventata insostenibile” quella che riguarda via Gallo (ma non solo visto che si è aggiunta via Ronco e, in ultimo, via Tecci). Una situazione che continua ad aggravarsi con passare del tempo e che ora, secondo gli abitanti, ha raggiunto i limiti della sopportazione. Dall’alluvione del 2021 fino a quella dello scorso mese, un susseguirsi di danni che ha portato i residenti a dire “Basta non ce la facciamo più, ora con la chiusura anche di via Tecci siamo completamente isolati, dopo i problemi a via Gallo e via Ronco con questa ultima problematica siamo davvero in difficoltà”.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire la situazione. Con l’alluvione del 2021 via Gallo subisce dei forti danni tra alberi caduti e frane e da allora la situazione non è mai stata risolta: “Esattamente, io nel 2021 non abitavo qui ma mi hanno raccontato e posso confermare il tutto – afferma Francesca – sono tre anni che non possiamo arrivare con le auto alla borgata ma dobbiamo lasciarle a 500 metri e poi fare l’ultimo pezzo a piedi (magari anche con le borse della spesa) – ci spiega – il problema non è tanto di giorno quanto la sera, non è illuminata la strada e così torcia sulla fronte e via”.

Ma a far arrabbiare gli abitanti è la situazione in continuo peggioramento (soprattutto dovuto al fatto che una strada già deteriorata e non messa a posto è stata recentemente di nuovo “presa d’assalto”): “Piove sempre sul bagnato. Ad oggi via Gallo non è ancora asfaltata e con l’alluvione dello scorso mese è tutto peggiorato: fango e detriti hanno preso il sopravvento. Passiamo con le auto e sembra di stare sopra le montagne russe. Questa strada non ha subito alcun lavoro di mantenimento ormai da anni è completamente dissestata”.

A tutto questo si è aggiunto anche il fatto che nella recente alluvione di ottobre il torrente Quiliano è esondato è ha provocato ulteriori danni e disagi. “Purtroppo si è rotto il manto stradale all’ altezza della così detta casa dei cacciatori (via Ronco) e per noi questo è stato un durissimo colpo”.

Via Ronco è la strada che collega il Cadibona a Quiliano, uno snodo fondamentale per chi abita nella borgata Gallo e deve raggiungere proprio il Cadibona: “I lavori sono ancora in corso per cui noi per arrivare al Cadibona o prendiamo l’autostrada a Savona ed usciamo ad Altare oppure dobbiamo arrivare in città, passare dal quartiere di Lavagnola e poi tirare su. Una perdita di tempo considerevole che sommata a tutte le altre problematiche ci rende ancora più pesante il tutto“.

L’alternativa sarebbe percorre via Scarroni ma come ci spiega Francesca non è possibile: “E’ una strada larga un metro e ha una pendenza rilevante, nessuno di noi ci passa perché abbiamo paura di rimanere incastrati”.

In ultimo la situazione che si è verificata ieri mattina (12 novembre) e che ha portato Francesca a contattare la redazione di IVG: “Siamo sei abitanti, pochi ma meritiamo di essere considerati. Ieri mattina non siamo stati avvisati della chiusura improvvisa di via Tecci (all’altezza dei civici 11 e 15). Ci siamo trovati di fronte alla strada sbarrata e io non sapevo più come fare a tornare a casa, avevo pure gli animali da soli. Poi dopo diverse telefonate sono riuscita a rientrare a casa ma alla sera non sono potuta scendere per andare a lavorare, per me c’è stato un danno anche economico”, afferma.

Lavori del 13 novembre di via Tecci

“Oggi (mercoledì 13 novembre) stessa situazione, stamattina sembravano finiti i lavori ma invece nel pomeriggio nuovamente strada chiusa e senza nessun avviso”.

IVG ha contatto il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, per chiedere alcune spiegazioni: “Il lavoro di via Tecci è stato un intervento d’urgenza in quanto è scoppiata una tubatura. Ho chiesto conferma poco fa all’acquedotto (con cui ero in contatto da ieri) che mi ha confermato il termine dei lavori per cui prestissimo la strada verrà riaperta. Direi tra alcune”.

“Per quanto riguarda via Ronco in una decina di giorni provvederemo alla riapertura (parziale), in modo tale da consentire il passaggio alle auto. Stiamo facendo i lavori a spese del Comune ma capite che sono cifre importanti. Abbiamo inserito il progetto nel fascicolo mandato in Regione delle somme urgenze, attendiamo risposta nel frattempo noi andiamo avanti”, conclude il sindaco.