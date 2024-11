Alluvione in Valbormida, tra le emergenze anche quella dei rifuti infangati da smaltire

Valbormida. Non si arrestano i lavori di ripristino per ripulire dal fango strade, edifici e arredi urbani nelle zone colpite dall’alluvione del 16 e 27 ottobre scorsi. In funzione anche i mezzi pesanti con gru che prelevano le tonnellate di macerie accatastate nei vari punti dei paesi interessati.

E’ la Sat, gestore unico dei rifiuti, ad essere stata incaricata dai Comuni a gestire questa emergenza, consentendo ai cittadini di accumulare ciò che è da smaltire in punti di raccolta dove stanno confluendo, in questi giorni, notevoli quantità di materiali provenienti da magazzini, cantine e garage invasi dalla colata di fango.

Un’operazione sicuramente necessaria, ma che, come sottolinea il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, “non sarà facile da contabilizzare. Ora si deve procedere con urgenza al recupero di tutto ciò che è da buttare, ma i costi saranno sicuramente elevati e si aggiungono al conto già esoso che questa alluvione ci addebiterà”.