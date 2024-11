Alluvione a Dego: danni incalcolabili per frane e allagamenti, in campo anche la solidarietà per il commercio

Dego. Alluvione, la conta dei danni è infinita sul territorio del Comune di Dego. Oltre a quelli provocati alle aziende dall’esondazione del fiume, alcune delle quali, come la Ecoglass, sono ancora ferme per ripristinare il sito, anche alcune attività commerciali nel centro del paese sono rimaste duramente colpite dall’evento del 26 e 27 ottobre. Proprio per questo motivo è stata organizzata, per venerdì 8 novembre, alle ore 20, nel salone della Pro loco, un’apericena solidale con ingresso ad offerta libera, e il ricavato sarà interamente devoluto agli esercizi con maggiori danni.

Ma non è tutto. Come spiegano il sindaco Franco Siri e il vice Corrado Ghione, “abbiamo decine di frane e smottamenti da sistemare. Soprattutto nelle frazioni e nelle località più periferiche sono davvero numerosi gli interventi da eseguire per mettere in sicurezza la viabilità e, in alcuni casi, per fortuna isolati, anche abitazioni. Per non parlare, poi, del campo sportivo, già interessato altre volte da fenomeni alluvionali e per il quale, questa volta, si è deciso di non investire più perchè in zona troppo a rischio. Stiamo individuando una nuova area dove realizzare l’impianto, non possiamo più permetterci di spendere risorse per quello attuale che stavolta ha ricevuto il colpo di grazia”.

Sempre dal Comune fanno sapere che mercoledì 6, lunedì 11 e mercoledì 13 novembre dalle ore 9 alle ore 12 la Confcommercio sarà presente per informazioni sulla compilazione delle schede di richiesta danni alluvione ( imprese e privati) nel salone polifunzionale Dego, in piazza Botta.