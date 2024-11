Tragedia sul lavoro in A6: operaio deceduto, è precipitato da un viadotto per 20 metri. Chiuso il tratto Altare-bivio A10

Agg. Ore 11.10. Secondo le ultime informazioni raccolte, il decesso dell’operaio sarebbe avvenuto in seguito ad una caduta da un viadotto. L’uomo si trovava su un ponteggio e, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto compiendo un volo di circa 20 metri, che è risultato fatale.

Altare. Allarme per un incidente in A6. Le informazioni sull’accaduto sono poche e frammentarie, ma quel che è certo è che si è trattato di un infortunio sul lavoro, purtroppo finito in tragedia, con un decesso.

È successo intorno alle 9,30, all’altezza di Altare, nei pressi della galleria Nigiu, in direzione Savona.

Stando a quanto riferito, vittima dell’incidente, avvenuto in prossimità di un viadotto, è stato un operaio (il decesso è avvenuto in seguito ad una caduta), anche se è ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Altare, il 118, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Nel frattempo è stato chiuso il tratto Altare-bivio A10.

Articolo in aggiornamento